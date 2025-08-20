晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹愛用熟面孔 宣布簽有NBA冠軍戒的米勒

2025/08/20 12:58

TPBL台啤永豐雲豹今宣布，簽下曾效力台新戰神的全能前鋒米勒。（台啤永豐雲豹提供）TPBL台啤永豐雲豹今宣布，簽下曾效力台新戰神的全能前鋒米勒。（台啤永豐雲豹提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL台啤永豐雲豹今宣布，簽下曾效力台新戰神的全能前鋒米勒（Malcolm Miller），將與克羅馬（Lasan Kromah）、迪亞洛（Cheick Diallo）、麥卡洛（Chris McCullough）組成嶄新洋將陣容，營運長顏行書說：「米勒上季表現有目共睹，簽下他的主要原因，就是可以跟不同類型洋將搭配，屬萬金油型球員，另外上賽季他也獲選TPBL年度防守第二隊，相信以他的積極態度與影響力，都能帶給球隊正面幫助！」

31歲的米勒曾效力NBA多倫多暴龍隊，在2019年隨隊奪得NBA總冠軍，職業生涯遊走過德國、義大利、波多黎各及法國，2024-25賽季則加盟戰神，例行賽出賽27場繳出場均16.9分、9.6籃板、1.7助攻、1.3抄截與1.6阻攻，不僅數度繳出得分籃板雙十表現，並憑藉優異防守能力入選TPBL年度防守第二隊。

顏行書表示，決定簽下米勒，關鍵在於他防守能守不同位置，轉換進攻能力也無庸置疑，契合球隊想打造的快速球風。去年與戰神對抗時，他關鍵時刻的防守與轉換速度，令人印象深刻，而且能夠擔任3、4甚至5號位，新賽季不管與迪亞洛、克羅馬或麥卡洛都能搭配，這樣的洋將配置靈活度將成為雲豹挺進季後賽的重要元素。

談到新賽季4名洋將的整體規劃時，顏行書說：「我們目前有兩位洋將高度都在206公分左右，這樣的身材條件在快速球風中能發揮很大優勢，在新任總教練羅德爾（Henrik Rödl）的整合下，加上得分王克羅馬的回歸，以及米勒與麥卡洛這些熟悉台灣環境的球員，相信團隊磨合會非常順利，我期待新洋將組合能與本土球員擦出不同火花，為球迷帶來煥然一新的台啤雲豹！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中