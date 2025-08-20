MLB》大谷翔平明二刀流出擊後將休兵1天 自4月陪產假首次完全休息

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平明天將以投打二刀流身分出擊面對洛磯，將在號稱「打者天堂」的庫爾斯球場（Coors Field）登板。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷翔平預計將在美國時間週四（台灣時間週五）休兵。

道奇今與洛磯4連戰的第2場，大谷翔平敲出一發陽春砲，本季第44轟出爐並列國聯全壘打王，單場貢獻2打點，幫助道奇以11比4贏球。「打者翔平」賽後的打擊率為2成84，整體攻擊指數（OPS）為1.015。

羅伯斯賽後表示，大谷翔平將在美國時間週四休息，道奇明星捕手史密斯（Will Smith）可能擔任指定打擊（DH）。《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）在社群媒體指出，這是大谷自4月份因請陪產假而缺陣2場比賽之後，本季第一次真正的休兵日。

「投手大谷」前一次登板面對老東家天使，大谷先發4.1局失4分無關勝敗。「投手大谷」本季先發9場，防禦率3.47，共投23.1局賞32次三振，被打擊率2成36，每局被上壘率（WHIP）為1.11。

《日刊體育》指出，道奇考慮到大谷翔平的身體負擔，目前球隊正處於13連戰的狀態，加上本週賽程密集，因此羅伯斯決定讓大谷休息，減輕身體負擔。

Shohei Ohtani will be off on Thursday, Dave Roberts said. Will Smith will likely DH. It’s Ohtani’s first true off day this season （missed two games in April while on the paternity list）. — Fabian Ardaya （@FabianArdaya） August 20, 2025

