MLB》道奇「投手大谷」完全變一個人！ 專家分析大谷翔平三大關鍵

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在今年重返投手丘，目前23.1局投球送出32K，防禦率3.47，大聯盟官網寫手艾德勒（David Adler）撰寫專欄分析，道奇版本的「投手」大谷翔平，與過去的天使版本完全是截然不同的投手。

艾德勒道奇的投手大谷翔平與在天使的三大不同之處，分別是直球速度、指叉球以及滑球。大谷翔平在本次手術回歸後，球速比以往都還要更快，在本季至少投100顆速球的球員當中，大谷翔平的均速並列第五快，平均98.2英哩與火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）相同，且是大幅刷新2023年96.8英哩的生涯新高。

值得一提的是，大谷翔平此次是第二度動手肘韌帶的大刀（上次為TJ手術，此次為改良版TJ手術），但上次大谷翔平TJ手術回歸時，球速並未如此暴增。今年大谷翔平有高達63%的直球速度來到98英哩以上，有31%達99英哩，有10%在100英哩以上，幾乎是過去賽季的一倍。大谷在今年對皇家一戰投出生涯最快的101.7英哩，在對天使三振楚奧特（Mike Trout）時也投出了100.7英哩的火球。

艾德勒坦言，大谷翔平的快速球不知道為何能夠瞬間就提升到這樣的速度，他猜測或許是新的揮臂姿勢使然，而如此改動不僅讓他球速提升，同時也增加轉速到生涯新高的2435轉，連帶對手揮空率也上升。

大谷翔平另一大變化是他現在幾乎不投指叉球，過去大谷翔平的指叉球幾乎是聯盟最強的變化球，2021年他的指叉球在138個打席製造78次三振，對手打擊率僅0.086，當時他的使用量為18.1%，但到今年，大谷翔平基本上只對左打投指叉球，用量僅3.8%。

艾德勒解釋，大谷翔平在此次回歸後，他的出手角度有所下滑，指叉球垂直位移（28.8英吋）因此下滑，反之水平位移變大（手臂測14.4英吋），2021年時大谷的指叉球垂直位移是32.9英吋，但水平位移只有手臂測5.0英吋。現在的指叉球對於左打來說會逐漸遠離他們，因此相當有效，但對右打大谷就不會拿來使用。此外，大谷現在的指叉球與直球和橫掃球的出手角度相近，能夠發揮良好的共軌效應（依序為35度、34度與33度）。

大谷翔平的最後一個改變就是滑球，是顆他過去幾乎不曾使用的球種，而該滑球並非大谷過往聞名的橫掃球（Sweeper），而是一顆更快，在85英哩以上，變化更緊促的滑球，本季大谷用這顆球送出10K，用量達11%，成為與速球、橫掃球一樣的噁心球種。

大谷翔平的快速滑球相當犀利，不只速度高達87.6英哩，而且落差還非常大，比大聯盟平均的滑球還多了2英吋的下墜幅度，該球能夠製造高達57%的揮空率，足以取代他過去的指叉球，成為最能讓打者揮空的新殺器。大谷翔平的指叉球曾在2018年製造高達56%的揮空率（2022年為50%）。

艾德勒總結，大谷翔平做為投手的招牌特質在於迅速的適應力，特別是他可以馬上在武器庫加入全新的球種而且還能夠非常管用。過去大谷翔平就曾在自己的武器庫加入卡特球與伸卡球（二縫線速球），現在在道奇，大谷選擇加入這顆快速滑球，展現他變化自如的天才技巧。

