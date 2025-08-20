TPBL》兒子一句話決定接夢想家總教練 簡浩盼向馬刺帕波維奇看齊

簡浩退役暨就任總教練儀式，夢想家董事長田壘（左起）、總經理韓駿鎧、簡浩、領隊陳立宗。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家宣布由40歲「微笑射手」簡浩接任總教練，他今出席媒體餐敘分享決定卸下戰袍、接任主帥一職的心路歷程。

簡浩2007年踏入職業賽場，生涯待過SBL璞園、台銀、台啤及裕隆，手握6枚SBL冠軍戒，也曾獲得年度進步獎、年度第六人，在2021年加盟夢想家，上季在TPBL首季36場例行賽全勤，平均上場時間22分鐘，貢獻5.4分、2.9籃板、1.3助攻，外線命中率32.4%。

簡浩坦言，決定退休接下總教練一職並不是簡單的決定，後來被6歲兒子一句話打動，「一開始心情很複雜，也和家人討論很久，後來我問兒子：『你要爸爸當球員還是教練？』，他說想要我當教練，因為比較多時間陪他玩，我聽了覺得很感動，後來才發現當教練更累。」

簡浩提到，相當欣賞馬刺傳奇主帥帕波維奇（Gregg Popovich）與球員溝通的能力，表示打造信任文化是自己上任後的首要之務，「暑假花了很多時間看影片研究如何幫助球隊，現在比較擔心的可能是臨場反應，但我有很棒的教練團可以給我意見，決定權在我身上，我會扛下責任。」

