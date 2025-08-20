TPBL》「了解夢想家過去為什麼會失敗」韓駿鎧透露找簡浩執教的關鍵

簡浩退役暨就任總教練儀式，夢想家董事長田壘（左起）、總經理韓駿鎧、簡浩、領隊陳立宗。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家宣布由40歲「微笑射手」簡浩接任總教練，總經理韓駿鎧表示，簡浩非常了解球隊，也成為自己心目中的首選。

夢想家去年夏天積極補強，不過仍在季賽首輪就被海神淘汰，連四季一輪遊，韓駿鎧今在媒體餐敘透露，季後賽0：3落後時就在高雄的飯店詢問簡浩有關總教練的意見，「我約他來房間問他意見，聊著聊著，他離開房間後，我突然覺得他好像滿適合的。」

請繼續往下閱讀...

韓駿鎧打趣表示，休賽季自己化身「恐怖情人」，每天都與簡浩通電話，希望他在回美國放假前就給出答覆，「如果他要繼續打我也會尊重他，其實我本來是希望能在拿冠軍後，就把總經理的位置交給他。」

夢想家仍在尋求隊史首冠，現在這項任務將寄望簡浩來完成，韓駿鎧談及此項決定時說，「他了解球隊過去幾年為什麼會失敗，如果再請一個新的外籍教練來，系統也要重新來過，現在我們還是有基本戰力，所以他是最好的選擇。這幾年球隊都輸在相同的地方，他參與了全部的過程，過去幾位總教練也都非常信任他，常常會採納他的意見。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法