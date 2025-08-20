晴時多雲

舉重小將爆發力驚人 東原國中4女將勇奪總統盃團體冠軍

2025/08/20 14:33

南市東原國中舉重隊4名女將周庭羽（左起）、林旻儀、莊佳妡、張矞寗奪得國女組團體冠軍。（校方提供）南市東原國中舉重隊4名女將周庭羽（左起）、林旻儀、莊佳妡、張矞寗奪得國女組團體冠軍。（校方提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣舉重界年度盛事「114年全國總統盃舉重錦標賽」18日在桃園市國立體育大學落幕，台南市東山區東原國中舉重隊表現亮眼，4名小將勇奪2金1銀，並摘下國女組團體冠軍。

教練曾上源率領莊佳妡（14歲）、周庭羽（15歲）、張矞寗（15歲）、林旻儀（15歲）參賽。莊佳妡在國女組63公斤級摘金，周庭羽則拿下國女組69公斤級金牌，張矞寗於58公斤級奪銀，林旻儀雖未進榜，但成績同樣可圈可點。

值得一提的是，莊佳妡、周庭羽今年4月分別在全國原住民運動會及全國中等學校運動會同量級摘冠，賽後又自律努力練習，在總統盃舉重錦標賽再奪2金，連戰皆捷。

來自阿里山鄒族部落的莊佳妡，家族有著濃厚運動基因，姑姑、表姊皆是柔道好手。她僅練舉重兩年，就展現驚人爆發力。今年4月初首次參加全國原住民運動會，便以總和147公斤奪冠。這次總統盃，她更以159公斤拿下國女組63公斤級金牌，不僅領先第二名22公斤，甚至超越高女組同量級的冠軍成績。

另一位金牌得主周庭羽，被教練形容是「大格雞慢啼」型選手。練習三年來，直到今年才迎來爆發。她4月在全國中等學校運動會抓舉66、挺舉88公斤，以154公斤打破大會紀錄，摘下生涯首金。這次總統盃，她升上69公斤級，仍火力全開，擊敗10名對手再添一金。

張矞寗則展現穩健韌性。她自幼學武，轉練舉重後在今年全中運奪銅。這回總統盃，她在抓舉稍顯劣勢，但靠著挺舉85公斤反超對手，第三把再舉起90公斤，力壓群雄收下銀牌。

曾上源教練長年深耕偏鄉，為東原國中打造完善培訓體系，並串聯白河商工、嘉義大學，形成「十年一貫」的人才培養線。這群少女從小偏鄉起步，靠著自律與努力，一步步站上全國舞台，用汗水舉起屬於自己的榮耀。

