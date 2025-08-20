晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇打126場、大谷翔平就跑回120分 教頭讚有特別的天賦

2025/08/20 14:58

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出一發陽春砲，本季第44轟出爐並列國家聯盟全壘打王，全場貢獻2打點，選到1次保送、跑回2分，幫助道奇在客場以11比4擊敗洛磯。大谷翔平目前跑回120分居全大聯盟最多，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也讚賞，這是很巨大的數據。

大谷翔平目前以跑回120分居全大聯盟最高，領先第二的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的99分。大谷翔平本季有望打破去年的134分得分，寫下自身單季最多紀錄。

賽後外媒問到大谷翔平本季已經跑回120分、整季有可能達到154分的得分時，羅伯斯回應，這是很巨大的數據，「翔平顯然有一個特別的天賦，我認為他現在的揮棒很好，上壘率很高，不僅是能選保送，今天也有敲全壘打，這發平射砲的擊球初速116英哩（應為115.9英哩），令人非常印象深刻。」

羅伯斯說，棒球就是一項關於防止失分和得分的運動，大谷翔平能上壘並累積得分，展現他對球隊有多大的價值。

「打者翔平」本季出賽124場，交出44轟、83分打點，打擊率2成84，上壘率3成92，長打率6成23，整體攻擊指數（OPS）為1.015。

