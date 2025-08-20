晴時多雲

體育 棒球

U18世界盃》集訓期間為母校發聲 陳世展坦言6年來困境

2025/08/20 14:21

陳世展。（記者林宥辰攝）陳世展。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕日前楊柳颱風肆虐南台灣，台東體中畢業的「綠島潛水艇」陳世展，曾在個人社群發文，指出母校體中棒球場的牛棚天花板被整片吹落，學弟們練球克難，他希望有關單位協助，「請不要只在我們打得好的時候關心我們！此刻，我們真的非常需要您的關注與支持。」

陳世展今年選秀第3輪被樂天桃猿指名，目前備戰U18世界盃集訓，今名單公佈，他正式成為20人名單一員。

談到為母校發聲，陳世展說：「我在體中待6年，國中跟高中都在那邊唸書，以前就歷經颱風肆虐，讓學校設備滿目瘡痍。教練跟家長都鼓勵跟建議我，為母校發聲。」

陳世展的發文，中職會長蔡其昌曾回應「我會協助處理」。陳世展提到，沒有想過會長會回文，而對於母校近況，陳世展說，就他所知，目前應該有官員勘查過學校狀況，期待過一段時間能慢慢恢復。

陳世展也說：「學弟們這幾年成績越來越好，希望大家繼續支持他們。」

至於自己備戰狀況，陳世展形容「時好時壞」。他說：「去年出手點低，教練有發現今年出手點變高，本來我想刻意投速球，但反而對打者來說好掌握，因此教練協助我修正出手點。」

