TPBL》攻城獅再補新洋將力獅 GM張樹人讚他有多元進攻手段

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟。力獅現年28歲，身高196公分、體重84公斤，場上位置為後衛，新賽季他將披上31號戰袍。

力獅來自美國邁阿密，在2019年賽季投入NBA選秀，雖當時未能獲選，但他轉戰NBA G League，效力於聖塔克魯茲勇士隊，並在NBA G League留下場均7.4分、2.9籃板、3.2助攻。在離開美國後，力獅曾輾轉效力於英國、加拿大、東歐、土耳其、希臘等聯賽，上賽季他在希臘甲級籃球聯賽代表Promitheas Patras BC出賽，場均可貢獻12.3分、6.2助攻、1.5抄截。

力獅在NBA G League效力於聖塔克魯茲勇士隊時期，面對愛荷華灰狼曾單場轟下34分、3籃板、6助攻，外帶7記三分彈，展現強大的得分火力。另外對戰奧克拉荷馬藍隊時，單場攻下29分包含五顆三分球，且送出11次助攻。總經理張樹人表示：「這個休賽季我們希望能貫徹威森教練的進攻體系，特別是擋拆攻擊的能力提升，力獅在擋拆攻擊時展現出的創造力是攻城獅非常需要的。另外，雖然他擁有多元的進攻手段，但卻不貪功且能配合團隊打法，這更是我們網羅他的關鍵因素之一。」

總教練威森也對於力獅的能力十分讚許，他表示：「力獅在一、二號位皆擁有很大的威脅性，因為他具備非常好的傳球視野與得分能力，且善於控制場上節奏，是一位能在場上組織團隊的領導型球員。」力獅預計於8月中下旬抵達台灣，並投入團隊訓練，預計於攻城獅9月中在日本北海道參加的LEVANGA CUP國際交流賽初登場。

