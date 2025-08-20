晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》攻城獅再補新洋將力獅 GM張樹人讚他有多元進攻手段

2025/08/20 14:33

後場戰「力」再升級 雙能衛力獅正式加盟新竹御嵿攻城獅。（新竹御嵿攻城獅提供）後場戰「力」再升級 雙能衛力獅正式加盟新竹御嵿攻城獅。（新竹御嵿攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟。力獅現年28歲，身高196公分、體重84公斤，場上位置為後衛，新賽季他將披上31號戰袍。

力獅來自美國邁阿密，在2019年賽季投入NBA選秀，雖當時未能獲選，但他轉戰NBA G League，效力於聖塔克魯茲勇士隊，並在NBA G League留下場均7.4分、2.9籃板、3.2助攻。在離開美國後，力獅曾輾轉效力於英國、加拿大、東歐、土耳其、希臘等聯賽，上賽季他在希臘甲級籃球聯賽代表Promitheas Patras BC出賽，場均可貢獻12.3分、6.2助攻、1.5抄截。

力獅在NBA G League效力於聖塔克魯茲勇士隊時期，面對愛荷華灰狼曾單場轟下34分、3籃板、6助攻，外帶7記三分彈，展現強大的得分火力。另外對戰奧克拉荷馬藍隊時，單場攻下29分包含五顆三分球，且送出11次助攻。總經理張樹人表示：「這個休賽季我們希望能貫徹威森教練的進攻體系，特別是擋拆攻擊的能力提升，力獅在擋拆攻擊時展現出的創造力是攻城獅非常需要的。另外，雖然他擁有多元的進攻手段，但卻不貪功且能配合團隊打法，這更是我們網羅他的關鍵因素之一。」

總教練威森也對於力獅的能力十分讚許，他表示：「力獅在一、二號位皆擁有很大的威脅性，因為他具備非常好的傳球視野與得分能力，且善於控制場上節奏，是一位能在場上組織團隊的領導型球員。」力獅預計於8月中下旬抵達台灣，並投入團隊訓練，預計於攻城獅9月中在日本北海道參加的LEVANGA CUP國際交流賽初登場。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中