體育 棒球 旅外

MiLB》李灝宇3安猛打賞、連4場敲安 鄭宗哲敲兩支長打進帳4打點

2025/08/20 15:29

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣好手李灝宇今天交出3安猛打賞，這是他連4場敲安。而海盜3A的台灣好手鄭宗哲今交出雙安貢獻4打點，也中止連4場沒有敲安的表現。

老虎3A今在客場面對國民3A，李灝宇擔任第一棒指定打擊，李灝宇首打席選到保送，並靠隊友安打、以及對方守備失誤回來得分。李灝宇第二打席敲中外野平飛球被接殺。

李灝宇第三打席敲中外野一壘安打，第四打席敲帶有1分打點的左外野二壘安打。李灝宇第7局再敲二壘安打，第9局敲內野飛球被接殺。老虎3A最後以12比4贏球。

總計李灝宇全場5打數3安，包含2支二壘安打，貢獻1打點，跑回1分，選到1次保送，賽後打擊率為2成38，整體攻擊指數（OPS）為0.756。李灝宇本季在3A出賽101場，貢獻12轟、46分打點。

鄭宗哲。（資料照）鄭宗哲。（資料照）

海盜3A今在客場與大都會3A之戰，鄭宗哲擔任第9棒二壘手，鄭宗哲第3局敲帶有1分打點的中外野二壘安打，第7局鄭宗哲揮出左外野二壘安打、帶有2分打點。鄭宗哲第9局敲滾地球護送回1分，海盜3A最後以6比5逆轉贏球。

總計鄭宗哲全場4打數2安都是二壘安打，貢獻4分打點，吞1次三振，賽後打擊率為2成19。鄭宗哲本季在3A出賽82場，有1轟、31分打點成績。

