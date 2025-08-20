晴時多雲

HDC》決戰板橋大遠百！全國中等學校熱舞大賽決賽週六登場

2025/08/20 15:46

全國高中熱舞大賽週六板橋大遠百登場。（記者粘藐云攝）全國高中熱舞大賽週六板橋大遠百登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕114 年全國中等學校熱舞大賽（HDC）進入最後的決賽倒數階段，北、中、南3區歷經4週預賽，匯集111支隊伍、超過800位選手們報名參賽。最終，40支脫穎而出的菁英隊伍將於本週六（8/23）下午4點，齊聚板橋大遠百，爭奪全國總冠軍寶座，舞力全開、拼搏榮耀。

為週末的決賽暖身，主辦單位高中體總特於今舉辦記者會，邀請晉級決賽的北、中、南3區代表隊伍齊聚同台，提前引爆戰火。來自北區的「YING-FENG POP」、中區的「水煮蛋1.5」、南區的「Loc N Ping'k」， 與高中體總吉祥物Woohoo現場進行尬舞交流，展現多元的街舞風格與青春能量，現場也邀請了舞團「VHZ Dance Crew」表演。

來自基隆的YING-FENG POP舞團這次主打青春活力的舞風，隊員們認為，這次比賽的舞風給人很玩樂、很Funky的感覺，很屬於自己的年紀，「剛好我們也很外放，很適合我們。」他們把中區的隊伍「靈魂頑童」視為假想敵，隊長指出，對方技術很出色，希望雙方能在決賽好好切磋。

114 年全國中等學校熱舞大賽，將於本週六8月23日假板橋大遠百盛大舉辦，歡迎喜歡熱舞的民眾們到現場為選手們加油，或鎖定民視台灣台152頻道、網路頻道Hami video關注最青春熱血的熱舞大賽。

全國高中熱舞大賽週六板橋大遠百登場。（記者粘藐云攝）全國高中熱舞大賽週六板橋大遠百登場。（記者粘藐云攝）

