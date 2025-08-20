晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》比大谷翔平還怪力！夯道奇本季最遠轟 30歲外野手卡爾吐心聲

2025/08/20 16:56

卡爾。（法新社）卡爾。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕30歲外野手卡爾（Alex Call）今天敲出轉戰道奇後的首轟，單場繳出4安「鐵支」，幫助球隊以11：4打爆洛磯，他賽後開心表示：「能為球隊做出貢獻真的很棒。」

卡爾今在2上首打席就開砲，從洛磯先發左投岡伯爾（Austin Gomber）手中夯出左外野陽春彈，飛行距離多達453英呎，創下道奇隊本季最遠轟紀錄，他直呼：「這應該是我生涯打過最遠的一球。」

卡爾表示：「我一直在修正打擊動作，嘗試了很多新東西，我相信自己是一名好球員，我會在這裡是有理由的，我的心態就是要為球隊的勝利做出貢獻。」

卡爾開轟後，接著依序擊出一壘安打、二壘安打、一壘安打，只差三壘安打就能締造完全打擊，可惜8上最後一個打席遭三振，無緣寫紀錄。卡爾直言腦中有閃過完全打擊的想法，但這本來就是可遇不可求，「雖然今晚沒能達成，但未來如果能做到就好了。」

卡爾也把今天的好表現歸功教練，「我每天都在打擊籠裡和教練一起努力，他們教了我一些技巧，讓我現在狀態很好，就像今晚一樣，球能打得那麼遠，都要感謝他們的幫助。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中