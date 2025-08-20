MLB》比大谷翔平還怪力！夯道奇本季最遠轟 30歲外野手卡爾吐心聲

卡爾。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕30歲外野手卡爾（Alex Call）今天敲出轉戰道奇後的首轟，單場繳出4安「鐵支」，幫助球隊以11：4打爆洛磯，他賽後開心表示：「能為球隊做出貢獻真的很棒。」

卡爾今在2上首打席就開砲，從洛磯先發左投岡伯爾（Austin Gomber）手中夯出左外野陽春彈，飛行距離多達453英呎，創下道奇隊本季最遠轟紀錄，他直呼：「這應該是我生涯打過最遠的一球。」

請繼續往下閱讀...

卡爾表示：「我一直在修正打擊動作，嘗試了很多新東西，我相信自己是一名好球員，我會在這裡是有理由的，我的心態就是要為球隊的勝利做出貢獻。」

卡爾開轟後，接著依序擊出一壘安打、二壘安打、一壘安打，只差三壘安打就能締造完全打擊，可惜8上最後一個打席遭三振，無緣寫紀錄。卡爾直言腦中有閃過完全打擊的想法，但這本來就是可遇不可求，「雖然今晚沒能達成，但未來如果能做到就好了。」

卡爾也把今天的好表現歸功教練，「我每天都在打擊籠裡和教練一起努力，他們教了我一些技巧，讓我現在狀態很好，就像今晚一樣，球能打得那麼遠，都要感謝他們的幫助。」

Alex Call hits his first home runs since being traded to the Dodgers from the Nationals at the deadline.



Call's 453 ft. blast is the longest home run by a Dodger this season.



pic.twitter.com/6XShZ0mGHt — Doug McKain （@DMAC_LA） August 20, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法