MLB》將迎生涯首度對決！前隊友談交手大谷翔平：不能說、他太聰明

〔體育中心／綜合報導〕洛磯明天將與道奇進行系列戰最終戰，道奇明天將派出日本巨星大谷翔平先發投球，身為前天使隊友的洛磯外野手莫尼亞克（Mickey Moniak），也即將首度與大谷正面對決，「我真的很期待！」

莫尼亞克是2016年選秀狀元，2022年透過交易從費城人轉戰天使，與大谷翔平當隊友，不過在今年季前遭到天使釋出，接著以1年125萬美元合約加盟洛磯。儘管今年洛磯依舊掙扎，但莫尼亞克卻谷底反彈，本季敲出18轟已經創下生涯之最，攻擊指數來到0.803。

回憶起過去與大谷建立的情誼以及相處的回憶，莫尼亞克表示：「那段時光真的很棒，大家都知道，他會被當成史上最偉大球員銘記在心，但撇開棒球，從我們兩人的友情來看更是如此，我很享受與他相處的時光，他是我終生認定的好朋友，我會永遠珍惜這段情誼。」

莫尼亞克在天使時期，親眼見過大谷繳出單季15勝34轟，以及10勝44轟的二刀流鬼神賽季，然而生涯至今，即便是在春訓，兩人都從未有過投打對決。如今這對死黨將於明天首度正面碰頭，至於如何應對大谷的投球，莫尼亞克笑道：「這我不能說啊！他太聰明了，肯定會利用這些情報的！」

離開昔日隊友已經一年半，前狀元郎莫尼亞克在歷經失落後逐漸找回身手，他笑著說道：「我真的很期待（和大谷對決），這將會非常有挑戰性，大家都知道他站上投手丘時，就是全聯盟最頂尖的投手之一。他會想把我解決掉，而我會努力讓自己在球數上佔上風，這會是一次很有趣的對決。」

