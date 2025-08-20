MLB》洋基陷入16年冠軍荒有原因？前外野手佛雷澤：他們盡做些蠢事

佛雷澤。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕前洋基外野手佛雷澤（Clint Frazier）自從淡出職棒後，便時常出言針對老東家條紋軍，近日在節目上，佛雷澤直言洋基之所以近16年來都苦無冠軍，是因為「他們總是盡做些蠢事」。

佛雷澤最近在自己的Podcast節目「Life After The Show」中直言：「只要那台數據分析車還在主導著一切，洋基就別想奪下世界大賽冠軍，絕對不可能！」他接著說道：「他們之所以贏不了，是因為他們老是在季後賽幹些蠢事，做些例行賽根本沒試過的事，只想著要出花招。」

洋基上一次奪下世界大賽冠軍已經是2009年，對此外界討論不斷，其中洋基球團過於依賴數據正是焦點之一，而佛雷澤更是絲毫不避諱談論這個話題。自離隊後便經常公開批評洋基的他，以2020年美聯分區系列賽G2為案例，當時洋基1勝0敗領先，卻讓前大物新秀賈西亞（Deivi García）先發1局後，就換上資深左投哈普（J.A. Happ），結果他投2.2局就丟4分，最終洋基5：7落敗，系列戰吞下3連敗遭淘汰。

「當時球隊宣布讓賈西亞先發，理由是光芒同樣也是相當依賴數據的球隊，一定會派出一大票左打者，於是我們也想玩點花樣，讓賈西亞只投幾個打者就退場，再換左投上來對光芒那堆左打。我們想要震驚世人，結果完全沒用。」佛雷澤表示。

佛雷澤進一步指出，這樣策略上的失敗，對球員士氣打擊極大，「當這種事發生，身為球員在休息室裡的感受就是，我們好不容易打完一整季走到這裡，結果他們卻自作聰明，季後賽試些例行賽沒試過的東西，還是在最關鍵的時刻，最後搞砸了。」

「我們每個人心裡只想著：『剛才到底他X的發生了什麼事？』就是因為這樣，只要他們還在搞這種鳥事，就不可能在季後賽贏球。」

