MLB》大谷翔平明先發登板解鎖一個生涯第1次！前道奇球員給出提醒

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星明天將先發登板對決洛磯，這也將是他生涯首度在洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）投球。對此現擔任球評、曾效力過道奇的工具人海爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）也給出建議。

「投手大谷」本季先發9場，防禦率3.47，23.1局飆出32次三振，被打擊率0.236，每局被上壘率1.11。這是大谷生涯第2次先發登板對決洛磯，前一次是在2021年7月27日，大谷繳出7局失1分優質先發，不過當時是在天使主場，這次大谷將要首度在庫爾斯球場投球。

庫爾斯球場又號稱「打者天堂」，「打者翔平」今天也夯出在這座球場的第7轟；不過「投手大谷」則將要迎來庫爾斯球場初登板。球評海爾斯頓在節目上表示，這將是大谷本季第10場先發登板，庫爾斯球場位於海拔1600公尺的高原，不僅因氣壓較低讓球容易飛更遠，同時氧氣濃度也相對不足。

大谷翔平曾在7月31日先發對上紅人時因抽筋提前退場，當時大谷賽後也坦言自己不太適應辛辛那提的天氣，也出現脫水的跡象。海爾斯頓也給明天將在庫爾斯球場先發的大谷建議：「要記得補充水分啊！希望你能做好準備，確實把水分補充好，然後投出一場好比賽！」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽後表示，大谷明天先發登板完之後，預計將在美國時間週四（台灣時間週五）休兵，以減輕他的身體負擔。

