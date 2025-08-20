晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平明先發登板解鎖一個生涯第1次！前道奇球員給出提醒

2025/08/20 18:08

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星明天將先發登板對決洛磯，這也將是他生涯首度在洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）投球。對此現擔任球評、曾效力過道奇的工具人海爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）也給出建議。

「投手大谷」本季先發9場，防禦率3.47，23.1局飆出32次三振，被打擊率0.236，每局被上壘率1.11。這是大谷生涯第2次先發登板對決洛磯，前一次是在2021年7月27日，大谷繳出7局失1分優質先發，不過當時是在天使主場，這次大谷將要首度在庫爾斯球場投球。

庫爾斯球場又號稱「打者天堂」，「打者翔平」今天也夯出在這座球場的第7轟；不過「投手大谷」則將要迎來庫爾斯球場初登板。球評海爾斯頓在節目上表示，這將是大谷本季第10場先發登板，庫爾斯球場位於海拔1600公尺的高原，不僅因氣壓較低讓球容易飛更遠，同時氧氣濃度也相對不足。

大谷翔平曾在7月31日先發對上紅人時因抽筋提前退場，當時大谷賽後也坦言自己不太適應辛辛那提的天氣，也出現脫水的跡象。海爾斯頓也給明天將在庫爾斯球場先發的大谷建議：「要記得補充水分啊！希望你能做好準備，確實把水分補充好，然後投出一場好比賽！」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽後表示，大谷明天先發登板完之後，預計將在美國時間週四（台灣時間週五）休兵，以減輕他的身體負擔。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中