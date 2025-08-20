NFL》戰勝白血病如今來到衛冕軍 台灣混血前大物梅奇三世開啟新篇章

梅奇三世。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍費城老鷹日前做出交易，將2026年第5輪選秀籤與近端鋒布萊恩（Harrison Bryant）送往休士頓德州人，換來前大物外接手梅奇三世（John Metchie III）與2026年第6輪選秀籤。儘管梅奇三世承認被交易仍感到震驚，但也準備好全力以赴。

24歲的梅奇三世出生於台灣，母親為台灣人，父親則為奈及利亞人。曾是傳統名校阿拉巴馬大學的明星外接手的他，於2022年選秀以第二輪第44順位被德州人選中，然而菜鳥年因罹患急性前骨髓細胞白血病而報銷。

請繼續往下閱讀...

大學時期遭遇前十字韌帶斷裂的大傷，踏進職業殿堂後，復原不到一年又被診斷出白血病，梅奇三世面臨著比美是足球場上更艱深的人生考驗。過去3年在德州人並未有太多發揮空間，梅奇三世現在的目標是「每天全力以赴」，而他接下來的任務，包含在短時間內融入進攻體系，盡力做好準備，以便能在台灣時間本週六面對紐約噴射機的最後一場季前熱身賽上場。

梅奇三世曾形容自己是一名全能型外接手，能跑所有路線；現在，梅奇三世來到一支擁有強大接球陣容的球隊，包含3屆明星外接手布朗（A.J. Brown），前阿拉巴馬大學隊友、海斯曼得主史密斯（DeVonta Smith），以及從高中就認識的道森（Jahan Dotson）。談及過去3年的經歷，梅奇三世說：「只要全神貫注面對眼前一切，活在夢想當中，別去擔心那些你無法控制的事，這是最重要的。明白自己所能控制的，感恩自己所擁有的。」

梅奇三世表示，老鷹隊讓他有像家的感覺，隊友之間都很好相處，氣氛非常棒。在先後與膝傷和白血病抗爭後，梅奇三世只往好的一面看，也自認更加堅強茁壯。在努力克服阻礙後所擁有的一切，梅奇三世不將其視為理所當然，健康才是最重要的。

梅奇三世的到來，是否能替衛冕軍老鷹再添一進攻利器？時間會證明，老鷹也會盡所能讓他融入球隊、發揮實力。除此之外，沒有任何事情蓋棺定論，正如梅奇三世所言，只掌控自己能力所及之事。對於一位經歷許多挑戰的前大物外接手而言，當前重點就是不放過每一個小細節，一步一步，慢慢前進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法