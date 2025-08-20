晴時多雲

體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》直落三擊退羅馬尼亞名將組合 鄭怡靜/簡彤娟首次合拍就進8強

2025/08/20 18:59

鄭怡靜（右）和簡彤娟攜手以直落三擊退羅馬尼亞組合，闖進女雙8強。（取自WTT官網）鄭怡靜（右）和簡彤娟攜手以直落三擊退羅馬尼亞組合，闖進女雙8強。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣女雙新組合鄭怡靜/簡彤娟今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽，以直落三擊退世界排名48的羅馬尼亞組合莎瑪拉/史佐克絲，首度合作就闖進8強，下一輪將遭遇南韓組合金娜英/柳韓娜和泰國組合帕拉南/莎薇塔布特的勝方。

這次歐洲大滿貫首次搭配的鄭怡靜/簡彤娟，首戰輕鬆以3:0收拾塞爾維亞組合，今天在16強對決今年只搭檔過兩次的莎瑪拉/史佐克絲，鄭怡靜和李昱諄上個月美國大滿貫賽8強戰曾以3:1力退這組羅馬尼亞搭檔，只是這回鄭怡靜身邊換成了左手持拍的簡彤娟。

鄭簡配首局在8:9落後下，鄭怡靜連續反手搶攻得手以10:9反超，之後雖然錯過2個局點被追到11平，但隨後史佐克絲正手拉球出界，莎瑪拉回擺短球也掛網，台灣組合有驚無險以13:11拿下。

次局，簡鄭配在6平時打出一波4:1的攻勢，10:8搶先聽牌，對手雖然靠著莎瑪拉接發球擰拉化解1個局點，但鄭簡配依舊以11:8再下一城。

第3局，背水一戰的羅馬尼亞組合在開局1:3落後下叫暫停，隨後打出一波5:2的反擊以6:5反超，鄭簡配也很快做出回應，兩人正手拍輪流開火連拿5分，以10:6聽牌，對手也沒有放棄，連續化解3個賽末點，迫使台灣隊動用暫停，恢復比賽後，簡彤娟正手搶攻得手，11:9鎖定勝利。

