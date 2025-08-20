晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一新洋週日一軍初登板 奧德瑞愛上蔥爆牛肉飯

2025/08/20 19:08

奧德瑞。（記者吳清正攝）奧德瑞。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅新洋投奧德瑞週日將在一軍初登板，先發出戰樂天桃猿。奧德瑞表示，對於這場比賽非常期待，也非常有信心。奧德瑞並特別提到，愛死台灣的食物，尤其是蔥爆牛肉飯。

瑞德瑞昨天在二軍先發，對樂天投2.1局無責失，被擊出2支安打，沒有四壞球和三振。奧德瑞表示，雖然有一段時間沒有比賽，投球的感覺很好，讓他對週日的比賽更有信心，不過，台灣的夏天太瘋狂了，之前在墨西哥聯盟雖然也很熱，不像台灣是溼熱，昨天比賽中一直流汗，還要想辦法適應。

奧德瑞昨天投47球，他表示，教練還沒有跟他說投要投多少球，但是不論有什麼的球數限制，希望盡量投最長的局數。

奧德瑞去年曾效力韓職起亞虎，他表示，當時讓他大開眼界，原來亞洲選手這麼強，台灣選手一定不會比較差，絕對不能掉以輕心。

奧德瑞表示，他和台鋼雄鷹艾速特、樂天波賽樂是老朋友，來台前也向一位曾在台灣打球的左投，請教台灣打者的特性。

奧德瑞來台的第一餐就是蔥爆牛肉飯，讓他驚為天人，前幾天的牛肉炸餃也非常美味。奧德瑞笑說，台灣的食物太厲害了，要想辦法節制，免得吃太多發胖。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中