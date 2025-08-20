中職》統一新洋週日一軍初登板 奧德瑞愛上蔥爆牛肉飯

奧德瑞。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅新洋投奧德瑞週日將在一軍初登板，先發出戰樂天桃猿。奧德瑞表示，對於這場比賽非常期待，也非常有信心。奧德瑞並特別提到，愛死台灣的食物，尤其是蔥爆牛肉飯。

瑞德瑞昨天在二軍先發，對樂天投2.1局無責失，被擊出2支安打，沒有四壞球和三振。奧德瑞表示，雖然有一段時間沒有比賽，投球的感覺很好，讓他對週日的比賽更有信心，不過，台灣的夏天太瘋狂了，之前在墨西哥聯盟雖然也很熱，不像台灣是溼熱，昨天比賽中一直流汗，還要想辦法適應。

請繼續往下閱讀...

奧德瑞昨天投47球，他表示，教練還沒有跟他說投要投多少球，但是不論有什麼的球數限制，希望盡量投最長的局數。

奧德瑞去年曾效力韓職起亞虎，他表示，當時讓他大開眼界，原來亞洲選手這麼強，台灣選手一定不會比較差，絕對不能掉以輕心。

奧德瑞表示，他和台鋼雄鷹艾速特、樂天波賽樂是老朋友，來台前也向一位曾在台灣打球的左投，請教台灣打者的特性。

奧德瑞來台的第一餐就是蔥爆牛肉飯，讓他驚為天人，前幾天的牛肉炸餃也非常美味。奧德瑞笑說，台灣的食物太厲害了，要想辦法節制，免得吃太多發胖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法