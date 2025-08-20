晴時多雲

體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》激戰5局不敵中國「梁山博組合」 林昀儒/高承睿無緣晉級8強

2025/08/20 20:38

林昀儒（左）、高承睿不敵中國組合梁靖崑/溫瑞博，無緣晉級8強。（取自WTT官網）林昀儒（左）、高承睿不敵中國組合梁靖崑/溫瑞博，無緣晉級8強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手組合」林昀儒/高承睿金今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽男雙16強戰，一度克服局數0:2落後，決勝局更取得8:5領先，可惜未能一鼓作氣拿下，最終以2:3不敵中國的「梁山博組合」梁靖崑/溫瑞博，無緣晉級8強。

世界排名第4的林昀儒/高承睿，今年在杜哈世錦賽連續擊敗梁靖崑/黃友政、林詩棟/林高遠兩組中國人馬，一舉摘下銀牌。

這次歐洲大滿貫賽，中國男雙進行重組，梁靖崑改搭溫瑞博，林詩棟則搭配黃友政。面對中國新組合，林高配首局在5:3領先下遭遇亂流連丟7分，陷入5:10的絕境，之後雖然連續化解3個局點，但最後林昀儒接發球擰拉出界，8:11讓出。

次局，林高配在6:9落後下奮力追到9平，關鍵時刻，溫瑞博接發球擰拉得手，隨後小林正手搶攻又被梁靖崑精準的預判回擊，9:11再丟1局。

關鍵第3局，林高配展開反擊，在5平時連拿3分，並以10:7聽牌，中國組合雖然連續救下2個局點，危急時刻，林昀儒反手擰拉得手，11:9扳回一城。第4局，林高配再度展現韌性，在6:9逆境下，林昀儒連續搶攻得手，高承睿反手擰也建功，台灣組合打出一波5:0的反擊，11:9扳平戰局。

決勝局高潮迭起，林高配在開局2:3落後下連拿4分以6:3反超，並取得8:5領先，中國組合雖一度追到8平，但小林隨後回擺一記落點刁鑽的絕妙好球，9:8奪回領先。決勝時刻，中國隊先利用小林正手拉球出界追平比數，隨後梁靖崑、溫瑞博連續兩次正手搶攻得手，以11:9後來居上。

