體育 即時新聞

中職》張育成開轟4安+張進德驚天1盜 富邦大勝樂天

2025/08/20 21:41

張育成（中）開轟，與哥哥張進德（右二）擁抱。（記者陳志曲攝）張育成（中）開轟，與哥哥張進德（右二）擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕富邦悍將游擊新希望陳愷佑今天扮演攻勢起爆劑，單場3支2外帶致勝的生涯首分打點，「部長」張育成更是單場5支4狂灌3分打點，加上先發投手力亞士貢獻7局掉1分好投，終場以9：1力退樂天桃猿，終止客場4連敗。

富邦在3局上靠陳愷佑敲安開啟攻勢，藉由滾地球推進二壘，張育成敲出適時安打，率隊先馳得點，但樂天在3局下回敬攻勢，李勛傑觸身球和林子偉二壘安打，0出局攻佔二三壘，林立高飛犧牲打送回追平分。

4局上，富邦靠雙安和四壞攻佔滿壘，陳愷佑高飛犧牲打送回超前分，同時進帳生涯首分打點。樂天先發投手陳克羿總計投5局，被敲7支安打，送出6次三振，失掉2分。

富邦在6局上攻勢爆發，2出局後靠陳愷佑內野安打開啟攻勢，並串聯4支安打，加上陳真的左外野飛球造成成晉致命漏接，單局狂灌5分大局。

8局上，張育成對陳柏豪夯出本季第8轟，單場4支猛打賞，再添加2分保險，強力援護7局6K掉1分的力亞士。

「張家兄弟」張育成和張進德本季第5次同場先發，兩人合力貢獻6安，外帶張進德927打席才出爐的史上最晚首盜，本季首度「張家兄弟」同場先發奪下勝利。

富邦近期打線火燙，近4戰有3戰敲出14支安打，有別於昨天晚上締造史上首次單場至少14安，且三振在4K以內卻僅拿1分的不名譽紀錄，今晚是狂灌9分，展現神奇的調整功力。

張育成。（記者陳志曲攝）

張育成。（記者陳志曲攝）

張育成。（記者陳志曲攝）

張育成。（記者陳志曲攝）

張進德。（記者陳志曲攝）

力亞士。（記者陳志曲攝）

力亞士。（記者陳志曲攝）

陳愷佑。（記者陳志曲攝）

陳克羿。（記者陳志曲攝）

