北市大盃》扳倒UBA強權健行 重返一級的台大終止5連敗開胡

2025/08/20 20:53

台大擊敗健行拿下北市大盃首勝。（北市大盃提供）台大擊敗健行拿下北市大盃首勝。（北市大盃提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕本季將重返UBA公開男一級的台灣大學今在北市大盃籃球邀請賽靠隊長葛浩宇21分領軍，以86：77擊敗UBA強權健行科大，也是新陣容磨合後的團隊首勝。

台大男籃在113學年度UBA公開男二級成功闖進4強，自110學年度後重返一級舞台，上季班底包括控衛葛浩宇、前鋒陳大麒都將續戰，也迎來碩士班的張正東跟周恩傑等生力軍，另外曾率建中拿下HBL乙組冠軍的控衛陳柏亦去年因出國交換缺陣，今年也將回歸陣容。

在天母體育館舉行的北市大盃是台大新陣容今夏第一個盃賽，在苦吞5連敗後，今面對健行科大首節就靠陳柏亦在外圍開火帶動攻勢，帶著25：14領先進入次節，半場打完握有38：35優勢。

易籃後，陳大麒在外線頻放冷箭助隊拉出14：1攻勢，帶著67：49的領先進入決勝節，末節擋住健行反撲，成功收下本屆北市大盃首勝。葛浩宇攻下全隊最高21分、3籃板、6助攻，陳大麒16分次之，陳柏亦也有15分進帳。

健行今主要讓大一新生夏友杰、歐瑞克、蔡學墉和楊翊歡磨練，夏友杰、蔡學墉兩位菜鳥都拿19分，並列全隊最高。

台大陳柏亦。（北市大盃提供）台大陳柏亦。（北市大盃提供）

台大葛浩宇。（北市大盃提供）台大葛浩宇。（北市大盃提供）

