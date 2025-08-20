晴時多雲

拳擊城市盃》明與奧運銅牌並木月海爭冠 吳詩儀陪練員邱智琳不想輕易認輸

2025/08/20 21:04

邱智琳（右）。（台北市體育局提供）邱智琳（右）。（台北市體育局提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025臺北城市盃拳擊邀請賽今在臺北體育館行第二天複賽賽程，大會代言人巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀的陪練員邱智琳此次代表新竹市出賽，明天將與日本奧運銅牌得主並木月海爭冠。

26歲女將並木月海在2020年東京奧運摘下女子51公斤級銅牌，這次首度來台參賽，雖然只有156公分但實力堅強，今在女子54公斤級與澳門黃凱淇之戰，對手棄賽下提前晉級決賽。女子54公斤級另一邊4強賽則是由新竹市邱智琳對上臺北市黃郁晴，最終由攻勢積極的邱智琳獲勝晉級決賽，明天將對上並木月海。

邱智琳已經當了一年多吳詩儀的陪練員之後，並不想輕易認輸，「因為剛從泰國比完U22賽獲得第三之後12日才剛回來，比賽內容沒有達到教練想要的內容；明天決賽並不緊張，我陪練時都跟念琴、郁婷和詩儀三位奧運學姐都打過了，能當學姐的陪練讓我學習到很多，明天決賽反正打就是了，她會老我會年輕，目標就是要打滿三回合不被讀秒！」

在場邊完整看完整場比賽的並木月海也說：「她（指邱智琳）的腳步和移位不錯，但這部份我也不錯，明天我有自信可以拿下勝利！」

女子65公斤級方面，桃園市隊唐德容對上日本前世錦賽國手鬼頭苿衣，兩名選手重砲互轟，完全不相讓下，兩人打到第三回合都快力竭下，最終唐德容才拿下勝利晉級決賽。

唐德容表示，「其實在賽前有看過了對手的IG，發現她是四屆日本冠軍，就很生氣，怎麼會一開始就遇到這麼強的選手，今天一開如也因為對手很強下，一開始打的比較緊張，後來第二回合一度試著拉開距離，但效果並不好，聽從教練指示再衝進才拿下勝利。」

唐德容過去曾在109年全大運在田徑槍擲出47公尺13，打破大專女乙組標槍的大會紀錄，但因為手臂受傷轉向副項拳擊，自述過去一直受到憂鬱症所苦，一直到上屆全運才重拾拳套，但第一場就敗給奧運國手陳念琴，但她這兩年進步不少，才剛在7月於國訓舉行的名古屋亞運培訓隊第一場選拔賽，已經跟陳念琴打滿三回合落敗仍獲得不小掌聲，雖然唐德容自覺跟其他奧運國手還有段差距，但她眼中閃爍堅定的眼神說：「我的目標就奧運國手，不管要打到幾歲，我會一直打下去！」

日本好手原田周大 （左）、並木月海（右）。（台北市體育局提供）日本好手原田周大 （左）、並木月海（右）。（台北市體育局提供）

