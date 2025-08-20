晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷重返國聯全壘打王「火力仍不足」？專家觀察到2個關鍵

2025/08/20 21:30

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對洛磯敲出本季第44轟，重新並列國聯全壘打王寶座，生涯2038安的前日職名將新井宏昌也給予大谷肯定，卻同時也點出大谷似乎「火力稍嫌不足」的現象。

大谷今在2局上砲轟洛磯先發左投岡伯爾（Austin Gomber），逮中他90.6英哩（約146公里）四縫線速球，轟出擊球初速為115.9英哩的右外野暴力平射砲。新井宏昌稱讚：「如果狀態不好，這種球通常會提早拉成界外，但大谷有意識要把球帶進來，所以沒有過度拉打。」

然而新井宏昌指出，大谷本季經常在比賽前段就轟出漂亮的全壘打，讓人覺得「今天應該還有1轟、甚至猛打賞」的感覺，「但後續的打席卻意外沒有延續好表現，或許這是奢求，但多少讓人覺得有點不夠。」

大谷此役2局上第2打席開轟後，第3打席選到保送，第4打席在2壞球時卻放掉一顆進壘點偏甜的變速球，最後在滿球數對決之下選擇對一顆外角95.7英哩速球出棒，結果打成滾地球出局。新井認為：「可能當時心想著可能會被保送，本季大谷經常放掉這種偏甜的球，有點可惜。」

新井宏昌觀察到的另一點，是大谷在休息區時經常使用平板電腦，「分析數據當然不是壞事，但如果每個打席都過度去鎖定要攻擊的球種，一但判斷有誤就很容易放掉好打的球，或是做出不理想的揮棒。」

