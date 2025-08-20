晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》統一四壞球大放送 中信6安8分終止2連敗

2025/08/20 21:44

黃韋盛轟2分全壘打。（中信兄弟提供）黃韋盛轟2分全壘打。（中信兄弟提供）

〔記者吳清正／高雄報導〕中信兄弟掌握統一獅投出9次四壞球的契機，只擊出6支安打就攻下8分，包括黃韋盛的2分全壘打，8:3大勝，終止2連敗。

中信李博登先發7局被擊出7支安打，投出4次三振，沒有四壞球，只在第3局遭遇亂流，單局被5支安打失3分，連續5場投出優質先發內容，拿下3連勝、5連不敗，獲選單場MVP。

統一先發投手周彥農一開賽連投8個壞球，雖然統一馬上叫出暫停，周彥農又連投2次四壞球，讓中信擠回1分，曾頌恩雙殺打再換回1分，2:0領先。

第3局周彥農一上場投出他在這場比賽的第6次四壞球，黃韋盛轟出2分砲，中信將比數拉開到4:0。黃韋盛本季第3轟，連續8場安打。

中信先發投手李博登一開賽連續解決6名打者，3局下林岱安、林泓弦、陳聖平和林佳緯連續安打攻下1分，雖然胡金龍打成3-2-3的雙殺打，林安可安打連得2分，統一追到3:4。

第4局統一起用劉予承中繼，一上場也連投7個壞球，一好球後許庭綸擊出二壘打，中信無人出局攻佔二、三壘，岳東華打成投手前滾地球，劉予承選擇傳本壘已經來不及，中信再下一城。

中信第7局攻勢再起，岳東華、陳統恩、曾頌恩安打，岳政華高飛犧牲打，加上2次四壞球，一舉攻下3分，比數再拉開到8:3。

黃韋盛開轟，和總教練平野惠一慶祝。（中信兄弟提供）黃韋盛開轟，和總教練平野惠一慶祝。（中信兄弟提供）

李博登。（中信兄弟提供）李博登。（中信兄弟提供）

李博登。（中信兄弟提供）李博登。（中信兄弟提供）

