MLB》史瓦伯45轟超車大谷翔平！費城人投打完勝水手創132年神紀錄

45 FOR KYLE SCHWARBER!



He now has sole possession of the NL home run lead pic.twitter.com/VfVjSk5oUf — MLB （@MLB） August 20, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人在今天對陣水手一戰以11：2贏下，系列賽3戰橫掃，除了史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出賽季第45轟暫時獨居國聯全壘打王外，本次的系列賽幾乎可以說是隊史表現最好的一個系列賽。

史瓦伯敲出賽季第45轟。（法新社）

本場費城人狂敲20支安打，包含史瓦伯的第45轟以及凱普勒（Max Kepler）的第13轟，全場猛灌11分，先發投手魯薩多（Jesus Luzardo）6局失1分狂飆12K好投，投手群聯手只掉2分，幫助他收下本季第12勝。

官網點出，費城人在3場系列賽下來一共敲出48支安打，創下隊史第六高，也是自1999年對小熊系列賽50安後的新高，首戰費城人敲出賽季新高的21支安打，今天又敲出20支安打。費城人在明星賽後的長打火力凶猛，敲出54轟是所有球隊中最多。

投手面上，雖然王牌惠勒（Zack Wheeler）因為血栓進入傷病名單，但本次3連戰輪值的三大左投全部發威，首戰蘇亞雷斯（Ranger Suarez）送出10K、桑契斯（Cristopher Sánchez）第二戰狂飆12K，魯薩多今日也接力狂飆12K，根據《Elias Sports Bureau》，自1893年以來，費城人隊史首次連三位先發飆出雙位數三振，而上一次有球隊達成這項壯舉是2022年的教士隊。

魯薩多6局12K奪勝。（路透）

3場系列賽費城人先發投手一共賞水手34次三振，同時也是自現代棒球年代（1900年）以來隊史最多的紀錄，系列賽費城人牛棚合計送給水手12K，整個系列賽46K同時也是費城人隊史最高的三振數。

史瓦伯在今天敲出賽季第45轟，再次超車大谷翔平獨居國聯全壘打王，昨日他開轟超車後被大谷追平。史瓦伯在今天3安猛打進帳5分打點，賽季累積109分打點創生涯新高（原紀錄為去年與前年的104分打點），目前史瓦伯正朝著單季57轟的步調邁進，有機會挑戰費城人隊史在2006年由霍華德（Ryan Howard）創下的單季58轟。

