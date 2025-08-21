晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾動TJ手術的金鶯終結者包提斯塔又動刀 明年整季恐報銷

2025/08/21 07:43

金鶯終結者包提斯塔。（資料照，美聯社）金鶯終結者包提斯塔。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊今天宣布，當家終結者包提斯塔（Felix Bautista）將接受手術，做肩旋轉肌腱和關節唇撕裂的修復手術，估休養至少12個月，預計2026年整季報銷。

現年30歲的包提斯塔曾在2023年交出8勝2敗、防禦率1.48，33次救援成功的優異成績，該年入選明星賽。未料他因右肘尺側副韌帶撕裂，缺陣球季最後一個月賽事，包提斯塔在2023年10月動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2024年整季報銷。

今年重返賽場的包提斯塔，整季出賽35場，拿到1勝1敗、防禦率2.60，有19次救援成功，共投34.2局賞50次三振，被打擊率僅0.134，每局被上壘率為1.13。

不過，包提斯塔在7月23日（美國時間）出現右肩不適的狀況，經過核磁共振檢查後發現有發炎狀況，金鶯代理主帥曼索利諾（Tony Mansolino）在8月中旬受訪時曾提到，包提斯塔的傷勢太嚴重，本季提前報銷。如今包提斯塔動刀，將再度面對漫長的復健之路。

截至今天賽前，金鶯隊本季只打出59勝67敗的戰績居美聯東區墊底。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中