MLB》曾動TJ手術的金鶯終結者包提斯塔又動刀 明年整季恐報銷

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊今天宣布，當家終結者包提斯塔（Felix Bautista）將接受手術，做肩旋轉肌腱和關節唇撕裂的修復手術，估休養至少12個月，預計2026年整季報銷。

現年30歲的包提斯塔曾在2023年交出8勝2敗、防禦率1.48，33次救援成功的優異成績，該年入選明星賽。未料他因右肘尺側副韌帶撕裂，缺陣球季最後一個月賽事，包提斯塔在2023年10月動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2024年整季報銷。

今年重返賽場的包提斯塔，整季出賽35場，拿到1勝1敗、防禦率2.60，有19次救援成功，共投34.2局賞50次三振，被打擊率僅0.134，每局被上壘率為1.13。

不過，包提斯塔在7月23日（美國時間）出現右肩不適的狀況，經過核磁共振檢查後發現有發炎狀況，金鶯代理主帥曼索利諾（Tony Mansolino）在8月中旬受訪時曾提到，包提斯塔的傷勢太嚴重，本季提前報銷。如今包提斯塔動刀，將再度面對漫長的復健之路。

截至今天賽前，金鶯隊本季只打出59勝67敗的戰績居美聯東區墊底。

