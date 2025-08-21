晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》百大新秀頭號投手錢德勒將開箱！官網透露海盜計劃有變

2025/08/21 08:04

錢德勒。（資料照）錢德勒。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕海盜預計將把陣中農場頭號投手錢德勒（Bubba Chandler）叫上大聯盟，但預計不會讓他擔任先發，而是從牛棚出發。

海盜官方尚未證實，不過大聯盟消息指出在昨天海盜以2：1擊敗藍鳥前傳出。錢德勒目前會被海盜當作牛棚投手，不過球隊長期仍視他為先發投手，跟今年被拉上大聯盟，並在牛棚表現出色的亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft）規劃類似。

錢德勒要到9月才會滿23歲，今年他在3A開季表現強勁，但隨後遭遇到控球問題，導致今年在3A僅拿下5勝6敗，防禦率4.05的成績，在6月後的防禦率為5.96，保送率13.1%，每局被上壘率1.77，但三振率依舊不俗有21.2%的水準。

原本海盜對錢德勒的計畫會跟2024年的史基斯（Paul Skenes）一樣，但受到表現不佳影響，海盜延後了錢德勒的升級，不過在季中交易大限海盜把先發左投斐爾特（Bailey Falter）交易給皇家後，總教練就曾表示，接下來會給明年預計要在先發輪值的選手機會。

身為大聯盟農場排名最高的大物，錢德勒有顆均速在95英哩以上的火球，且獲得球探70分好評（20-80，50為平均），此外滑球、曲球與變速球也都擁有50到60分左右的好評價，因此當他狀態好的時候，他的球威能夠把打者玩弄在股掌之間。

