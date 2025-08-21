晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇下放前明星後援狄亞茲 拉上208公分巨投傑維斯

2025/08/21 08:14

A.狄亞茲。（資料照，路透）A.狄亞茲。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天做出人員異動，把前明星後援投手A.狄亞茲（Alexis Díaz）下放小聯盟3A，並拉上身高6呎10吋（約208公分）的右投傑維斯（Paul Gervase）。

A.狄亞茲在今年5月29日（美國時間）被紅人交易至道奇隊，並在7月22日迎接披上道奇戰袍的首次登板。A.狄亞茲為道奇出賽9場，拿到1勝、2次中繼成功，防禦率5，共投9局被敲7安包含2轟，賞9次三振，四壞、觸身球各2次。A.狄亞茲今年為紅人出賽6場，防禦率為12，而他整季出賽15場，防禦率為7.80。

現年28歲的A.狄亞茲在2023年賽季出賽71場，交出9勝6敗、防禦率3.07的成績，整季摘37次救援成功、2次中繼成功，該年也入選明星賽。

傑維斯。（資料照，路透）傑維斯。（資料照，路透）

傑維斯是道奇在今年交易大限前與紅人、光芒在三方交易中換來的選手，這位25歲右投本季在光芒時期首度升上大聯盟，出賽5場共投6.1局，防禦率4.26。

傑維斯本季為道奇3A出賽5場，拿到2勝，共投8.2局，防禦率2.08。傑維斯今年整季在3A共出賽33場，戰績4勝3敗、防禦率2.94，共投49局賞72次三振，每局被上壘率為0.94。

