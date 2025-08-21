晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》老虎41歲摩頓寶刀未老！相隔6年擊敗前東家太空人完成橫掃

2025/08/21 08:29

41歲老將摩頓6局好投奪勝。（路透）41歲老將摩頓6局好投奪勝。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕季中交易大限後轉戰老虎的41歲老將摩頓（Charlie Morton），今天面對前東家太空人繳出6局8K失2分的優質先發，率領球隊以7：2完成系列賽橫掃，也是他自2019年後首度從太空人手中奪勝，太空人則苦吞4連敗。

太空人今天派出王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）登板，但8月狀況不佳的他，今天首局就先投2個保送，接著馬上被伊巴涅茲（Andy Ibanez）敲安失分，狀元郎托克森（Spencer Torkelson）隨即補上二壘安打再添比數，且瓦德茲的惡夢還沒結束，他在面對格林（Riley Greene）時投出暴投送分，最終投出四壞保送，隨後對丁格勒（Dillon Dingler）時又暴投送分，還被他敲出三壘安打一棒清壘，單局瓦德茲狂失6分，比賽在首局就定調，3局瓦德茲再掉1分，今天先發5局狂失7分吞敗。

太空人王牌左投瓦德茲首局就被自己投倒，3個保送2個暴投，單局狂失6分。（美聯社）太空人王牌左投瓦德茲首局就被自己投倒，3個保送2個暴投，單局狂失6分。（美聯社）

太空人今天受制於摩頓壓制，只在4局靠著杜邦（Mauricio Dubón）的2分砲獲得2分，後續遭到摩頓與老虎牛棚連番封鎖，終場老虎以7：2橫掃太空人，目前以76勝53敗排名美聯中區第一，領先第二名的皇家有9.5場勝差，被橫掃的太空人持續位居美聯西區龍頭，因為第二名的水手同樣也在今天被費城人橫掃的水手，雙方依舊維持1.5場勝差。

