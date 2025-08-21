MLB》響尾蛇三壘指拉金「紅綠燈」又壞了！ 主帥宣布撤換教練

響尾蛇跑者湯瑪斯在本壘前被觸殺出局。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天靠小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）9局下追平陽春砲，以及戴爾卡斯提洛（Adrian Del Castillo）10局下代打敲再見安打，幫助響尾蛇終場以3比2氣走守護者。但響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）賽後宣布，將解除三壘指導教練拉金（Shaun Larkin）的職務。

響尾蛇此戰5局下無人出局攻占一壘，麥肯（James McCann）敲出左、中外野二壘安打，由於守護者隊中外野手A.馬丁尼茲（Angel Martínez）第一時間沒接到球，響尾蛇一壘跑者湯瑪斯（Alek Thomas）直衝本壘，卻被觸殺在本壘前。

響尾蛇三壘指導教練拉金。（法新社）

響尾蛇目前在尋找下一任三壘指導教練，並將評估球隊內部和外部人選。由於響尾蛇明天將休兵一天，後天起在主場與紅人隊展開3連戰。

羅夫洛賽後表示，「Shaun承擔很多責任，三壘那個位置是一個非常重大的職責。我曾經試著對你們表達這當中的困難，但在這個時間點，我覺得對這支球隊、對他本人、以及對我們未來發展而言，做出這個決定是最好的選擇。」

「他在這個層級從來沒擔任過三壘指導教練，可能也很久沒做過。所以我們原本打算給他一些時間適應，但現在情況已經到我必須做出這個決定的地步。」羅夫洛說，拉金將會繼續負責指導內野防守工作。

拉金在2024年是響尾蛇隊球員發展部門主管，去年11月接任球隊三壘指導教練。但拉金本季在跑壘方面的指導多次遭到外界質疑。

What a phenomenal relay all around from the Guardians to get Alek Thomas at the plate! pic.twitter.com/BS8JjoIQBB — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 20, 2025

響尾蛇總教練羅夫洛。（美聯社）



