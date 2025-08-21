晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》千賀滉大失5分寫本季最糟、近7場一勝難求 大都會季後賽席次快不保

2025/08/21 09:51

大都會日籍投手千賀滉大。（路透）大都會日籍投手千賀滉大。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍投手千賀滉大今天主投5局失5分，寫本季單場失分最多，大都會最後在客場以4比5敗給國民。大都會中斷近期的3連勝，千賀滉大吞本季第5敗。大都會目前以67勝59敗居國聯東區第二、國聯外卡第三的位置，僅領先紅人0.5場的勝差，季後賽席次快不保。

千賀滉大前兩局讓對手6上6下，第3局千賀先丟保送、接著大都會捕手托倫斯（Luis Torrens）發生妨礙打擊，讓對手攻佔一、二壘。千賀滉大先抓一個出局數，卻丟保送形成滿壘。國民打者阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲適時安、貝爾（Josh Bell）高犧牲打，讓國民攻進2分。

大都會日籍投手千賀滉大。（美聯社）大都會日籍投手千賀滉大。（美聯社）

第4局千賀滉大被國民克魯斯（Dylan Crews）敲關鍵二壘安打、米拉斯（Drew Millas）三壘安打，單局再失2分。第5局貝爾轟出右外野陽春砲，本季第16轟出爐，千賀滉大投完5局失5分就退場。

大都會打線第5局靠貝堤（Brett Baty）陽春砲追1分，第6局「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）關鍵二壘安、麥克尼爾（Jeff McNeil）適時安，幫助大都會單局追3分。第9局大都會1出局攻佔一壘，但托倫斯敲再見雙殺，讓國民隊收下勝利。

總計千賀滉大此戰主投5局被敲6安包含1轟，失掉5分有4分自責，賞4次三振、丟2次保送，賽後防禦率為2.58。千賀滉大吞本季第5敗，近7場先發一勝難求，前一次拿到勝投已經是6月12日的時候。

