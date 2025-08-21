晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平後援登板可能性浮現！ 投手教練還原內部討論

2025/08/21 09:48

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平在本季重返投手丘實現「投打二刀流」，目前仍以先發身份出賽的他，季後賽是否有望轉任牛棚一直都是個不斷被提起的可能性，《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）對此也撰文分析。

道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）曾在上節目《Dan Patrick Show》時談到，大谷翔平後援登板絕對有可能，但隨後澄清，是要確定大谷翔平能夠以後援投手出賽，同時還可以擔任指定打者的情況，球隊才會考慮這件事。

大聯盟在2022年制訂的「大谷條款」規定，先發投手可以在退場後持續以指定打擊的身分打擊，然而若是以後援投手的話，狀況就會有所不同。阿達亞指出，若大谷翔平以指定打擊身分上場，然後再後援投球，那把他換下場後也意味著完全退出比賽，他將失去指定打擊的身分。

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）對大谷在10月以後援投手身分登板的概念做出補充說明，他坦言這只是內部討論的看法，為的就是探索一些可行性。

阿達亞指出，其實要大谷翔平擔任後援投手的想法，在他6月重返投手丘前就已經討論過。普萊爾說道：「或許是我問了那個問題，因為我當時還沒有很清楚的認知。但如果我們要用他投1局，那覺得就還是讓他先發。我們當時曾討論要如何讓他擔任後援投手時會怎樣。當你去讀規則時，上面很清楚得寫著他必須要擔任先發投手以及指定打擊才能留在打線上。」

不過普萊爾強調，一切的討論都是為了要幫助贏球，大谷翔平自2018年挑戰大聯盟以來，他只從牛棚出發過一次，那就是2023年的世界棒球經典賽冠軍戰。羅伯斯也直言，要到那個地步，球隊現在還有很多事情要做。

目前大谷翔平逐漸朝5局投球邁進，在今天對洛磯的先發前，上場對天使時就投到5局才因為被串聯安打提前下場，道奇也相當保護這位動過兩次大刀的明星好手，普萊爾透露，現在對大谷翔平的規劃就是讓他投5局，「我們會循序漸進，然後讓他累積更多局數與先發，隨後再進行調整。我們之後會再討論這些問題，而大谷翔平在這些決定上有著很大的發言權。但現在，就是5局。」

