MLB》洋基菜鳥施利特勒前6局完全比賽！洋基敲5轟、驚險擊敗光芒

2025/08/21 10:56

洋基菜鳥火球男施利特勒好投可惜勝投遭砸鍋。（法新社）洋基菜鳥火球男施利特勒好投可惜勝投遭砸鍋。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基菜鳥火球男施利特勒（Cam Schlittler）在今天對光芒投出生涯代表作，前6局投出完全比賽，最終繳出6.2局8K無失分好投，然而洋基卻再次上演劇場搞砸他的勝投，不過球隊在10局靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）與威爾斯（Austin Wells）「背靠背」開轟，以6：4驚險收下勝利，系列賽2戰橫掃光芒。

上場猛敲隊史最多9發全壘打的洋基隊，今天開路先鋒葛里遜（Trent Grisham）首局首打席就敲出陽春砲，5上換威爾斯敲出一發陽春砲，助隊取得2：0領先。

施利特勒今天面對光芒打線完全壓制，招牌火球連發，最快達99.6英哩，前6局讓光芒18上18下表現完美，送出6次三振，直到7局才被辛普森（Chandler Simpson）敲安突破完美金身，施利特勒也在此局投出2次四壞保送，於2出局滿壘後被換下場，接替上場的威佛（Luke Weaver）順利解危。

8上葛里遜敲出本場第二發全壘打，幫助球隊打下1分保險分，8下光芒面對續投的威佛，菜鳥希莫（ Bob Seymour）敲出生涯首轟，光芒1：3落後。9下洋基推出貝納（David Bednar）關門卻上演劇場，遭到從道奇轉來的捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）敲出二壘安打一棒追平比數，兩隊3：3進入延長賽。

延長賽光芒費班克斯（Pete Fairbanks）登板，遭到代打上來的史坦頓一棒炸裂，下棒威爾斯「背靠背」開轟，單場雙響砲，取得6：3領先。11下威廉斯（Devin Williams）登板馬上被希莫敲安掉1分，再遭葛雷（Tristan Gray）敲二壘安打，威廉斯回穩連續三振辛普森、狄亞茲（Yandy Diaz）、洛爾（Brandon Lowe）驚險關門成功。

