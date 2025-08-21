晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「投手大谷」被150公里強襲球打中！先發失5分寫本季最糟

2025/08/21 10:13

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天以投打二刀流身分登板，這是他生涯首度在例行賽在被稱為「打者天堂」的洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）投球。不過，「投手大谷」先發4局被敲9安，失掉5分是本季單場最多，讓道奇前5局打完以0比5落後。

大谷翔平首局敲二壘安打，但道奇打線無功而返。而「投手大谷」首局讓對手3上3下，第2局大谷先後被敲安，讓洛磯1出局攻佔一、二壘，洛磯球星多伊爾（Brenton Doyle）敲帶有1分打點的二壘安打，接著洛磯再靠阿西亞（Orlando Arcia）的高飛犧牲打拿分，讓大谷單局失掉2分。大谷翔平第3局讓洛磯打線3上3下。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

不過，大谷翔平第4局遇到亂流，洛磯打者伯納貝爾（Warming Bernabel）敲適時二壘安打攻進1分，但伯納貝爾衝三壘時被觸殺出局。但大谷接著被敲2安讓對手攻佔二、三壘，阿西亞擊出一顆擊球初速93.7英哩（約150.7公里）的投手前強襲球，打中大谷翔平的右大腿，洛磯再添1分。道奇隊防護員立即上前關心大谷翔平的狀況，但「投手大谷」仍繼續投球，該半局2出局後，大谷被洛磯T.佛里曼（Tyler Freeman）敲適時安再掉1分。

總計大谷翔平先發4局用66球，被敲9安、失掉5分都是本季單場最多，賞3次三振，賽後防禦率升至4.61。大谷翔平前一場登板面對老東家天使，主投4.1局失4分。

總計「投手大谷」66球中，有20顆橫掃球、15顆滑球，伸卡球和四縫線速度各9顆，7顆卡特球，5顆曲球，1顆指叉球，此戰最快丟到99.1英哩（約159.4公里）。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

