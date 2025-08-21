晴時多雲

體育署逾1600萬補助支出不合規 監察院糾正：長年核結控管失靈

2025/08/21 10:13

監察院。（資料照）監察院。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（21）日通過監委蔡崇義、范巽綠及林文程提案，針對教育部體育署多年來補助迷你足協及相關體育團體經費核結監督失靈，裁定予以糾正。監委調查發現，體育署未能及時發現迷你足協長期未依政府採購法辦理公開招標，僅循例擇選特定廠商辦理採購，致單一計畫違規應繳回金額竟逾補助金額一半。

監委指出，體育署在2016至2023年間補助迷你足協「足球希望工程—2016基層迷你足球賽」等11項計畫，審核經費時從未要求檢附自行檢核表或採購證明，即逕予核結。雖然迷你足協補助金額遠高於同類團體，且自籌比例偏低、屬高風險對象，體育署卻未曾進行實地查核或抽查，導致長年違規未被察覺。直至委請會計師查核，才揭露迷你足協應繳回金額高達1614萬7154元，其中5項計畫比例甚至分別達52.63%、50.06%、44.41%、34.43%與24.63%。體育署卻僅以「誠信原則」要求團體辦理，並以公函提醒，未落實查核與控管。

調查亦發現，體育署早於2018年即曾發生跆協辦理國際賽事未依採購法規定的違規案例，經審計部糾正後承諾改善，但後續檢核機制仍未落實，相關規範直到2020年才增訂自行檢核表，甚至遲至2024年才通知學校體育受補助單位檢附，已滯後多年。核結審查標準長期寬嚴不一，內控機制未徹底檢討改善，顯有怠失。

此外，體育署雖訂有「補助經費督導考核及查核作業要點」，但抽查比率極低，且長期僅採書面審核。直至2023年始逐步委請會計師實地查核，卻立即發現補助團體短列收入、使用不合規單據、列支不符計畫支出，甚至有廠商已解散仍開立單據、不同廠商單據筆跡雷同等情事。顯示體育署核結控管流於形式，缺乏風險預警機制，補助經費監督嚴重失靈。

監委強調，體育署明知補助案件龐大、人力不足，卻遲未建立外部專業查核制度，也未依團體性質與補助規模採取差異化查核，恐使體育團體持續以不合規方式核銷補助款。監察院教育及文化委員會會議審議後，決議糾正體育署，要求確實檢討改進。

