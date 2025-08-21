小可愛江坤宇也是這樣練守備！ 平鎮青棒內野手「圓錐訓練法」曝光

桃園市平鎮高中棒球隊內野手守備訓練，藉圓錐擺放，訓練球員腳步基本功。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮高中棒球隊剛打完宜蘭縣主委盃，因平鎮戶外棒球場進行圍網工程，近日球隊多在室內球場練球，總教練吳柏宏在內野手的守備訓練菜單中，有一項是在場上擺上圓錐，讓球員繞著圓錐跑動，藉腳步跑出角度接滾地或彈跳球，幫助穩定接球、順暢移動腳步，中職中信兄弟游擊手江坤宇以前也這樣訓練過。

吳柏宏在練習場上為內野手放置「圓形」、「U」型、「單點」等3種圓錐擺法，一種擺法餵一籃子約200顆球給內野手作接球、跑動訓練，練完1種，球員滿身大汗地撿球整理進籃子，3種圓錐訓練一趟下來，球員共接600球。

「右手拿手套的內野手，接球時要讓球落在兩隻腳的中間偏左邊，一定得繞弧形接球。」吳柏宏表示，當球正面打來，球員若直直地在正前方接球，球速快的情況下，容易怕球，再來因腳步的關係，容易變成在右邊接球，當球彈跳不穩定，球易漏到後面，就算接到，重心也已在身體左邊，無法順勢傳球。

「內野手很多腳步要練，腳步愈輕盈，接、傳球愈流暢。」吳說，球隊內野手從高一到高三都如此訓練，扎實度就是靠這樣養成，江坤宇以前也這樣訓練過，甚至他們練的量更兇，這樣訓練已幾十年，要讓球員習慣成自然，儘管很多人這樣訓練，大同小異，但量不見得會做太多，因為乏味，但愈乏味的事情，其實愈基本，基本功就是多練，產生腳步記憶，球員看到球能自然而然地跑出腳步。

「練完一趟蠻累的。」隊長邱文佑今年從內野調到外野，仍持續練習內野守備，他說，從高一練到高三，幫助接球穩定跟順暢移動腳步，積累深厚實在的基本功。

