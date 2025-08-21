MLB》大谷翔平遭強襲球打中仍續投、失5分吞本季首敗 道奇又輸墊底洛磯

大谷翔平被強襲球打中。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與洛磯4連戰的第3場，日本球星大谷翔平以投打二刀流身分登板，這是他生涯首度在例行賽到被稱為「打者天堂」的洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）投球。不過，「投手大谷」先發4局被敲9安，失掉5分是本季單場最多。道奇最後以3比8敗給墊底洛磯。

「投手大谷」首局讓對手3上3下，第2局大谷先後被敲3安，包含洛磯球星多伊爾（Brenton Doyle）帶有1分打點的二壘安打，接著洛磯阿西亞（Orlando Arcia）的高飛犧牲打，讓大谷單局失掉2分。大谷翔平第3局讓洛磯打線3上3下。

大谷翔平第4局遇到亂流，單局被敲6安失3分，其中被阿西亞擊出一顆擊球初速93.7英哩（約150.7公里）的投手前強襲球，打中大谷翔平的右大腿。道奇隊防護員上場關心大谷的狀況，但「投手大谷」仍投完4局後才退場。

大谷翔平。（法新社）

總計大谷翔平先發4局用66球，被敲9安、失掉5分都是本季單場最多，賞3次三振，賽後防禦率升至4.61。大谷翔平前一場登板面對老東家天使，主投4.1局失4分，近兩場先發合計8.1局失9分，今年尚未達成單場5局投球。

大谷翔平全場66球中，有20顆橫掃球、15顆滑球，伸卡球和四縫線速度各9顆，7顆卡特球，5顆曲球，1顆指叉球，此戰最快丟到99.1英哩（約159.4公里）。

「打者翔平」首局敲二壘安打，全場2打數1安，選1次保送，大谷翔平第8局被換代打退場，賽後打擊率為2成85，整體攻擊指數（OPS）為1.018。

洛磯全場敲16安，古德曼（Hunter Goodman）單場3安打點最佳，阿西亞1安2打點。洛磯投手戈登（Tanner Gordon）6局失1分本季第4勝。

道奇全場有6支安打，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）有一發陽春砲，羅哈斯（Miguel Rojas）全場2安2打點。道奇在這次與洛磯的4連戰，前3場打完輸掉2場。

大谷翔平。（路透）

