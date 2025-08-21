晴時多雲

WTT大滿貫》直落三不敵世界第一中國「棟曼組合」 林昀儒/鄭怡靜止步8強

2025/08/21 10:57

林昀儒（左）、鄭怡靜在混雙8強戰，不敵中國組合，無緣晉級4強。（取自WTT官網）林昀儒（左）、鄭怡靜在混雙8強戰，不敵中國組合，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名14的林昀儒/鄭怡靜今天凌晨在2025年WTT歐洲大滿貫賽瑞典站混雙8強戰，第3局在10:8聽牌下錯失3個局點，無力將戰線拉長，最終以0:3敗給世界排名第一的中國「棟曼組合」林詩棟/蒯曼，無緣連兩站大滿貫賽事闖進4強。

今年已奪下新加坡、美國兩座大滿貫賽冠軍的林詩棟/蒯曼，在16戰決勝局克服5:7的落後，以3:2驚險擊退德國組合法蘭吉斯卡/考芙蔓；東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜前一輪同樣在決勝局化解1個賽末點，才艱苦擊敗瑞典的卡爾森/卡爾柏格。

不過，對33歲的鄭怡靜來說，這場混雙8強賽已是她單日第3戰，加上比賽延後了1個小時才開打，體力和專注力都已達到極限。首局，林鄭配在4:5落後時，被林詩棟、蒯曼連續搶攻得手連丟6分，4:11讓出；次局林鄭配無謂失誤偏多，在開局1:5落後下很快的以3:11失守。

連丟2局的林正配，第3局放手一搏，積極搶攻，以4:0強勢開局，並以10:8率先聽牌，但2個局點先後被林詩棟的正手搶攻、接發球反手擰拉化解；林昀儒隨後正手直線搶攻，11:10再度逼出局點，只是關鍵時刻還是被對手連續重板搶攻得手，連丟3分，11:13落敗。

