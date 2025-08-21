晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

嘉勉北投女中壘球隊奪冠 林佳龍：感謝劉柏君長期推動體育外交

2025/08/21 11:17

外交部長林佳龍與北投國中女子壘球隊選手及帶隊出征的無任所大使劉柏君合照。（外交部提供）外交部長林佳龍與北投國中女子壘球隊選手及帶隊出征的無任所大使劉柏君合照。（外交部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（20）日下午在外交部主持「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世錦賽奪冠慶賀茶會」，祝賀、嘉勉8月赴美參賽並榮獲世界冠軍的北投國中女子壘球隊，以及親自帶隊出征的我國無任所大使劉柏君。林佳龍說，感謝劉柏君長期推動女壘運動發展及「體育外交」，讓更多優秀青年能走向國際、讓世界看見台灣。

林佳龍致詞表示，北投國中女壘隊首次代表台灣出賽，即勇奪世界冠軍，不僅是台灣女壘的重要里程碑，更是屬於每一位選手的榮耀；台灣政府重視體育，不僅積極培育我國優秀選手，也協助友邦推動體育，成果斐然。

林佳龍強調，外交部持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵我國青年跨越國界、在異地勇敢逐夢，返國後成為社會重要力量，更進一步深化台灣與友邦及理念相近國之間的連結，外交部也推動「原住民外交」，強化我國與南島國家交流，期許原住民青年成為國際舞台上的外交生力軍。

劉柏君表示，感謝外交部的支持，球隊利用此行到美國參賽的契機，參訪美國國務院及美國華府國民隊並就運動外交政策交流，鼓勵球員們繼續努力，為國爭光。

北投國中學務主任陳又華提及，此次奪冠不僅是球隊比賽的勝利，更是基層體育及國民外交的榮耀；球員郭俐妤則分享在異國球場聽到我國國歌時心情激昂振奮，感謝外館與僑胞比賽期間提供許多協助與溫暖。

林佳龍與選手們特別於慶賀茶會齊唱跳球隊應援歌，並準備「壘球冠軍蛋糕」及「冠軍雞蛋糕」，象徵球隊以團結努力換來的甜美果實，林佳龍另致贈印有球員背號與「TEAM TAIWAN」字樣的皮革壘球鑰匙圈及旅行小包，勉勵選手勇敢逐夢。

外交部長林佳龍（左二）與壘球隊員一同享用「冠軍雞蛋糕」。（外交部提供）外交部長林佳龍（左二）與壘球隊員一同享用「冠軍雞蛋糕」。（外交部提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中