晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

隊長黃昱皓4發全壘打 台南億載國小勇奪亞洲盃TEEBALL冠軍

2025/08/21 11:06

台南市億載國小勇奪亞洲盃TEEBALL冠軍。（億載國小提供）台南市億載國小勇奪亞洲盃TEEBALL冠軍。（億載國小提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市億載國小TEEBALL代表隊赴日本德島縣阿南市，參加「第16回亞洲盃TEEBALL國際大會（ANAN JAPAN 2025）」，在激烈賽事中一路過關斬將勇奪冠軍。億載國小繼2021年、2022年連奪全國冠軍，但因疫情無緣出國比賽，今年終於如願站上國際舞台為台灣爭光，校方及家長都與有榮焉。

本屆大會共有來自日本、韓國、台灣、越南、蒙古及中國等地的27支隊伍、約700名選手參賽。億載國小代表隊憑藉堅毅鬥志與團隊合作，成功登上冠軍寶座。其中，隊長黃昱皓在5場比賽中轟出4發全壘打，氣勢如虹，被譽為本屆MVP。黃昱皓說，奪冠靠的是大家努力、教練指導和家長加油。

億載國小校長鄭宇表示，這次奪冠不僅是榮耀的見證，更是孩子們毅力、團隊精神與夢想追求的最佳肯定。透過亞洲盃，孩子們收穫的不只是勝利，更拓展了國際視野，也讓世界看見台灣的熱情與實力。這次出賽也感謝企業大力支持，三商控股全額贊助參賽經費，讓球隊無後顧之憂；台南在地的萬國通路創意觀光工廠更準備專屬比賽用行李箱，展現「挺台南」的精神。

億載國小勇奪亞洲盃TEEBALL冠軍，校長鄭宇盛午夜率隊迎接凱旋。（億載國小提供）億載國小勇奪亞洲盃TEEBALL冠軍，校長鄭宇盛午夜率隊迎接凱旋。（億載國小提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中