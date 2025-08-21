隊長黃昱皓4發全壘打 台南億載國小勇奪亞洲盃TEEBALL冠軍

台南市億載國小勇奪亞洲盃TEEBALL冠軍。（億載國小提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市億載國小TEEBALL代表隊赴日本德島縣阿南市，參加「第16回亞洲盃TEEBALL國際大會（ANAN JAPAN 2025）」，在激烈賽事中一路過關斬將勇奪冠軍。億載國小繼2021年、2022年連奪全國冠軍，但因疫情無緣出國比賽，今年終於如願站上國際舞台為台灣爭光，校方及家長都與有榮焉。

本屆大會共有來自日本、韓國、台灣、越南、蒙古及中國等地的27支隊伍、約700名選手參賽。億載國小代表隊憑藉堅毅鬥志與團隊合作，成功登上冠軍寶座。其中，隊長黃昱皓在5場比賽中轟出4發全壘打，氣勢如虹，被譽為本屆MVP。黃昱皓說，奪冠靠的是大家努力、教練指導和家長加油。

億載國小校長鄭宇表示，這次奪冠不僅是榮耀的見證，更是孩子們毅力、團隊精神與夢想追求的最佳肯定。透過亞洲盃，孩子們收穫的不只是勝利，更拓展了國際視野，也讓世界看見台灣的熱情與實力。這次出賽也感謝企業大力支持，三商控股全額贊助參賽經費，讓球隊無後顧之憂；台南在地的萬國通路創意觀光工廠更準備專屬比賽用行李箱，展現「挺台南」的精神。

億載國小勇奪亞洲盃TEEBALL冠軍，校長鄭宇盛午夜率隊迎接凱旋。（億載國小提供）

