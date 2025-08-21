晴時多雲

中職》林智勝引退賽壓軸嘉賓亮相 任賢齊致敬大師兄

2025/08/21 11:24

任賢齊。（味全龍提供）任賢齊。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕揮灑熱血超過二十載，味全龍隊「大師兄」林智勝，即將於9月5日至9月7日在臺北大巨蛋完成職業生涯最終章。系列賽最終日（9/7）引退儀式特別邀請到亞洲天王「任賢齊」親自領唱，陪伴大師兄走向正式謝幕。當〈再出發〉等經典旋律響起，全場萬名球迷將一同見證屬於大師兄的歷史時刻。

引退系列賽以三大主軸串連，依序「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」。9/5由金曲歌王蕭敬騰以音樂致敬，重現大師兄的榮耀生涯；9/6則邀請天后張惠妹登台，透過音樂與公益的結合，傳遞「精神傳承」的深刻意義；9/7亞洲天王任賢齊也將獻唱，揭開引退儀式序幕，將全場感動推向最高點。

為回饋球迷支持，味全龍球團特別推出了「智勝一擊」引退賽響應活動，球迷可在天母與大巨蛋主場的留言牆上為林智勝送上祝福；此外還可以在每場主場賽事期間，於會員服務台的打卡區掃描QR Code累積龍域卡點數，若在引退賽前集滿31點，即可於引退系列賽期間兌換「林智勝引退系列賽限定紀念禮」。這份限定紀念禮蒐集了澄清湖、桃園、洲際、天母四座球場紅土，這些場地承載著林智勝最精采的揮棒與奔馳，更象徵著他二十餘年來在球場上的汗水、拼勁與堅韌不拔的精神，每一粒紅土都記錄著「大師兄」與球迷共同走過的歲月。這份入場禮不僅是收藏，更是一段傳奇精神的濃縮與傳承。

「31CONIC 林智勝引退系列賽」不僅是對大師兄輝煌生涯的致敬，更是全體球迷的共同榮耀。味全龍誠摯邀請所有球迷，不論所屬、不分世代，齊聚臺北大巨蛋，9/5-9/7期間共同見證這段歷史性傳奇的最後一戰，並用最熱烈的掌聲與喝采，陪伴大師兄畫下最完美的句點。

