MLB》失5分遭墊底洛磯KO ！「投手大谷」坦言投球表現很丟臉

大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以二刀流身分出擊，主投4局被敲9安失掉5分，道奇最後在客場以3比8敗給墊底洛磯，「投手大谷」吞本季首敗。大谷翔平賽後受訪坦言，對自己的投球表現很不滿意。

大谷翔平今先發4局用66球，被敲9安、失掉5分都是本季單場最多，賞3次三振，賽後防禦率升至4.61。第4局被洛磯阿西亞（Orlando Arcia）敲一顆擊球初速93.7英哩（約150.7公里），讓大谷的右大腿被打中，但大谷仍吃完4局投球。

請繼續往下閱讀...

「投手大谷」自今年6月16日重返賽場，本季10場先發共投27.1局，賞35次三振，被打擊率2成78。

大谷翔平。（美聯社）

對於今天的投球表現，大谷翔平受訪表示，覺得對球隊感到很抱歉，「對自己的投球表現很不滿，覺得是很丟臉的投球表現。」

這是大谷翔平生涯首度在例行賽到以高海拔著稱、被稱為「打者天堂」的洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）投球。大谷認為，賽前練投時有發現球的位移沒有像平地那樣變化，「這點我很清楚，所以我認為這絕對不能成為藉口。希望下次再有機會到這裡投球，能夠活用今天的經驗，好好反省並改善。」

談到被強襲球打中右腿，大谷翔平說明，被打中的位置和先前挨觸身球的位置差不多，目前狀況看起來沒有大礙。大谷指出，因為不是膝蓋受傷，認為這並不是最糟糕的狀況，接下來會觀察傷勢狀況做調整。

Shohei Ohtani took a come backer off the leg and had to limp it off but stayed in the game pic.twitter.com/TvouRzHyHk — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 21, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法