美網》艾拉妮／瓦瓦索里奪下新制混雙冠軍 共享逾3千萬台幣獎金

艾拉妮／瓦瓦索里在美網混雙奪冠。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）攜手捍衛混雙榮譽，決賽以6：3、5：7、10：6力退第3種子波蘭史薇泰克（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud），最後關頭才遞補參戰的義大利組合4連勝，衛冕全新改制的2025年美國網球公開賽混雙冠軍，共享100萬美元（約3050萬台幣）獎金。

今年美網混雙重大變革，透過人氣單打球星組隊炒熱票房商機，相對也限制雙打球員機會，各界褒貶不一。艾拉妮／瓦瓦索里雖是去年美網及今年法國公開賽的混雙冠軍，原本無緣參戰，還是因為義大利男單球王辛納（Jannik Sinner）生病，無法與捷克女將西尼亞可娃（Katerina Siniakova）出賽才獲外卡遞補，而首輪擊敗哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）／美國佛里茲（Taylor Fritz）後，瓦瓦索里更發聲：「我們也是為了無法在這裡參賽的雙打好手而戰。」

艾拉妮／瓦瓦索里無愧為雙打專家，紐約法拉盛硬地賽場再出發，展現合作默契與豐富經驗，1盤未失接連淘汰3組單打球星組軍的對手，順利晉級美網混雙決戰。面對前女單球后史薇泰克及3度獲得大滿貫男單亞軍的魯德，這組混雙衛冕軍又歷經搶十激戰，硬是擋住兩位男、女單打大咖球星逆襲，在關閉頂棚的亞瑟艾許中央球場完成二連霸，笑捧兩人合拍的混雙第3冠。

艾拉妮／瓦瓦索里在美網混雙奪冠。（路透）

