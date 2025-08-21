體壇》傳奧運金牌李洋接任運動部長8/23揭曉 經費達248億元創新高

兩屆奧運羽球金牌選手李洋為首任運動部長的熱門人選人之一。（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025成都世運會本屆摘下5金、6銀、4銅，今天舉行返國餐會宴請選手、教練。外傳羽球男雙奧運金牌李洋將接任運動部長，預計在8月23日後公布，今天行政院長卓榮泰出席餐會時雖未正式宣布部長人選，但他表示，今天已經正式核定115年度運動部經費達到248億元，為史上第一高，希望未來主持運動部的人員可以妥善運用、充分發揮。

運動部將在9月9日正式掛牌，部長人選一直都有諸多傳聞，包含現任體育署長鄭世忠、教育部政務次長張廖萬堅，還有選手盧彥勳、郭婞淳等人都是可能人選，但又以李洋呼聲最高。

請繼續往下閱讀...

今天卓榮泰出席餐會時在致詞時表示，政府一直把運動當成團結國民的因素，政府要付出更多力道，讓選手獲得更崇高的尊榮跟保障，「9月9日屬於大家的、屬於國家的運動部即將掛牌上路，賴總統去年要求，我們對於體育經費要到達200億，今年運動部上路後，明年整整一年要有更多力道讓運動部更充實，強化所有組織人員外還要強化內容，用台灣品牌舉辦國際賽事。」

卓榮泰也提到，昨天向正式總統報告，已經正式核定115年度運動部經費達到248億元，為史上第一高，「希望未來主持運動部人員們可以充分發揮，每個想投入競技運動的人都能有全面照顧，除了全民體育、國際賽事、適應體育，另外很重要的還有運動產業，要幫台灣壯大體育產業，讓它成為一個照顧後輩的力道。」

相關新聞：

體壇》傳將出任次長、李洋接運動部長 鄭世忠：未被徵詢由政院公布為主

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法