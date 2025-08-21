MLB》巨人先發魯普2.1局失5分遭教士痛擊 還被強襲球K中受傷

巨人右投魯普受傷。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人26歲右投魯普（Landen Roupp）今天先發僅投2.1局失5分，還被強襲球打中而提前傷退。巨人最後在客場以1比8敗給教士。魯普傳出有左膝扭傷，有可能會被放進傷兵名單。

魯普首局被教士歐赫恩（Ryan O'Hearn）敲適時安失掉1分，第2局教士西茲（Gavin Sheets）敲陽春砲添加分數。

請繼續往下閱讀...

第3局魯普先被教士強打馬查多（Manny Machado）敲陽春砲，接著魯普丟保送後，下一棒教士打者勞瑞安諾（Ramon Laureano）敲擊球初速95.7英哩（約154公里）的投手前強襲球，魯普的右腿被打中，但他在倒地時不慎傷到左膝而提前傷退。

巨人右投魯普受傷。（路透）

總計魯普僅投2.1局被敲5安包含2轟，失掉5分，三振、保送各2次，賽後防禦率為3.80，魯普吞本季第7敗。

根據《NBC Sports》灣區記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）指出，魯普有左膝扭傷，明天將返回舊金山、並做核磁共振檢查，將會被放進傷兵名單。

教士左投希爾斯（JP Sears）6局失1分，摘本季第8勝。教士全場有10安，西茲單場雙響砲貢獻4分打點，歐赫恩2安2打點。教士隊贏球後，目前以71勝56敗居國聯西區第二，與國西龍頭道奇僅1勝勝差。

Landen Roupp was carted off the field after sustaining an apparent left knee injury on this play pic.twitter.com/AloB7aGKhx — SF Giants on NBCS （@NBCSGiants） August 21, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法