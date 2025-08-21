晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽 台灣隊拿國際組銅牌

2025/08/21 12:54

2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，花蓮縣中原國小領軍臺灣U12聯隊奪國際組銅牌。（貝比魯斯棒球聯盟提供）2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，花蓮縣中原國小領軍臺灣U12聯隊奪國際組銅牌。（貝比魯斯棒球聯盟提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2025年貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽本月在美國舉辦，U12台灣隊由花蓮縣中原、太巴塱等5所學校9人為主力，14日銅牌戰上演「台灣內戰」，最後與台中自由國小為主體的亞太隊並列國際組第3名，小球員昨天返回花蓮。中原國小校長蕭美珍今天說，前一天對戰多明尼加時耗太多體力，赴美經驗也將成為孩子未來棒球路上的養分。

2025年貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，U12台灣代表隊由花蓮縣9名球員為主，包括中原國小、太巴塱國小各3人、以及玉里國小、化仁國中及三民國中各1人，加上南投千秋國小、台中力行國小及高雄屏山國小共6人組成U12聯隊赴美，並以預賽第一名成績挺進決賽及四強賽。

14日四強大戰時上演台灣內戰，對上台中自由國小為主力的亞太代表隊，可惜不敵，雙方打成0:1，並列國際組銅牌，昨天中午小球員風塵僕僕回到花蓮，返國後先休息。

中原國小校長蕭美珍說，這次赴美比賽在預賽及八強賽時都表現相當優秀，不僅預賽是第一名闖入決賽，在銅牌戰前一天8月13日更對上平均身高超過170公分的多明尼加，雖然第一局就落後2分，對方狂飆120公里速球，第4局還被多明尼加敲出3分全壘打，比分一度拉到5比1，但球員依然沒有放棄，最後還上演6比5逆轉勝挺進四強，可能因為對戰多明尼加時耗費太多體力，但仍勇奪國際組銅牌，小球員昨回國後仍相當開心，赴美比賽收穫豐富。

代表隊陣容中來自太巴塱國小的高聖韓、鄭宇恩、張政豪也是比賽核心戰力，在對戰多明尼加時，鄭宇恩在4局下揮出二壘安打帶動反攻，高聖韓更擊出再見安打送回致勝分，以6比5拿到四強門票，校方也在臉書貼文恭賀，希望小球員再接再厲！

2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，花蓮縣中原國小領軍臺灣U12聯隊奪國際組銅牌。（貝比魯斯棒球聯盟提供）2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，花蓮縣中原國小領軍臺灣U12聯隊奪國際組銅牌。（貝比魯斯棒球聯盟提供）

2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，花蓮縣中原國小領軍臺灣U12聯隊奪國際組銅牌。（貝比魯斯棒球聯盟提供）2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，花蓮縣中原國小領軍臺灣U12聯隊奪國際組銅牌。（貝比魯斯棒球聯盟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中