2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽 台灣隊拿國際組銅牌

2025貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，花蓮縣中原國小領軍臺灣U12聯隊奪國際組銅牌。（貝比魯斯棒球聯盟提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2025年貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽本月在美國舉辦，U12台灣隊由花蓮縣中原、太巴塱等5所學校9人為主力，14日銅牌戰上演「台灣內戰」，最後與台中自由國小為主體的亞太隊並列國際組第3名，小球員昨天返回花蓮。中原國小校長蕭美珍今天說，前一天對戰多明尼加時耗太多體力，赴美經驗也將成為孩子未來棒球路上的養分。

2025年貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽，U12台灣代表隊由花蓮縣9名球員為主，包括中原國小、太巴塱國小各3人、以及玉里國小、化仁國中及三民國中各1人，加上南投千秋國小、台中力行國小及高雄屏山國小共6人組成U12聯隊赴美，並以預賽第一名成績挺進決賽及四強賽。

14日四強大戰時上演台灣內戰，對上台中自由國小為主力的亞太代表隊，可惜不敵，雙方打成0:1，並列國際組銅牌，昨天中午小球員風塵僕僕回到花蓮，返國後先休息。

中原國小校長蕭美珍說，這次赴美比賽在預賽及八強賽時都表現相當優秀，不僅預賽是第一名闖入決賽，在銅牌戰前一天8月13日更對上平均身高超過170公分的多明尼加，雖然第一局就落後2分，對方狂飆120公里速球，第4局還被多明尼加敲出3分全壘打，比分一度拉到5比1，但球員依然沒有放棄，最後還上演6比5逆轉勝挺進四強，可能因為對戰多明尼加時耗費太多體力，但仍勇奪國際組銅牌，小球員昨回國後仍相當開心，赴美比賽收穫豐富。

代表隊陣容中來自太巴塱國小的高聖韓、鄭宇恩、張政豪也是比賽核心戰力，在對戰多明尼加時，鄭宇恩在4局下揮出二壘安打帶動反攻，高聖韓更擊出再見安打送回致勝分，以6比5拿到四強門票，校方也在臉書貼文恭賀，希望小球員再接再厲！

