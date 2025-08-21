MLB》壓制宇宙道奇生涯首度連勝！防禦率破7的戈登分享好投關鍵

戈登。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯27歲菜鳥戈登（Tanner Gordon）今天對道奇主投6局僅失1分，力壓大谷翔平收下本季第4勝，賽後代理主帥謝弗（Warren Schaeffer）也稱讚他的球種搭配得很好。

戈登在去年初登大聯盟投8場先發出賽，共34.1局，防禦率8.65，1勝未得還吞下6敗，今天他登板對道奇繳出6局優質先發，只被赫南德茲（Teoscar Hernandez）全壘打失掉1分，送出3K、1BB、1觸身球，賽後累積9場先發投44.1局，拿下4勝6敗，防禦率7.11。

謝弗提及戈登好表現道：「今晚球路搭配與內外角的運用很好。他就是專注在投球，關鍵是把球控制在邊邊角角的能力。當我們的投手能夠把球控得好，就能夠繳出強大的先發表現。Tanner今晚真的很出色，非常棒。」

戈登認為今晚他能繳出好表現的關鍵在勇於挑戰道奇打者：「我跟『Schaeff』討論過這件事，最終還是得回到一個結論，就是你必須主動進攻。當球離開你的手，某方面來說球就不在你的掌控之中了，所以你必須要整場比賽都保持積極地去挑戰他們。」

本賽季戈登只拿下4勝，今天是他生涯首度連勝，且4勝全部都是在自家主場，對手分別是洋基、紅雀、響尾蛇與道奇。

