體壇》「運動部」9/9掛牌成立 賴清德：體育預算逾200億、盼用體育壯大台灣

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（21）日上午接見「2025年第12屆成都世界運動會」代表團選手、教練及隊職員，肯定選手們為國爭光，讓世界看見台灣。並指出，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，期盼未來挹注更多資源，納入跨領域專業，打造更好的環境，一起透過體育運動壯大台灣。

總統提到，行政院會今天通過2026年中央政府總預算案，體育預算就超過200億元，期待未來選手們再創佳績。

賴清德致詞時首先感謝大家為台灣爭光。今年成都世界運動會「Team Taiwan」獲得5金、6銀、4銅的優異表現，是台灣史上第二、更是境外最佳的參賽成績。今年賽會臺灣寫下許多精采歷史，大家在場上奮戰，國人也在台灣一同加油；選手們無論勝敗、無論排名，全力以赴的精神都給國人激勵振奮的力量。

他接著提到「健力」項目。七朝老將謝宗庭率先拿下輕量級銀牌、江凱傑在硬舉奪下中量級金牌，楊森更是蹲舉453.5公斤打破世界紀錄、總和破大會紀錄。楊森比賽時眼睛充滿血絲，許多國人也流下感動的眼淚。感謝楊森把台灣扛起來、扛給世界看，不只是排灣族的勇士，更是台灣的大力士。

總統並說，「女子拔河」項目的選手無懼雨勢影響，從預賽到決賽7連勝，一舉奪金，更創下史無前例的世運女子拔河項目6連霸。此外，「沙灘合球」也是一路過關斬將，以6連勝之姿贏得金牌。至於「女子壘球」雖然在金牌戰不敵世界最強的美國隊，但獲得銀牌也締造了隊史最好成績。

賴清德說，「武術」項目則要恭喜劉菖閔和張煥宜帶回2面銅牌，這是台灣散打相隔16年再度奪牌。「自由式輪滑」的劉巧兮一路穩定發揮，展現宰制力，金牌實至名歸。「競速溜冰」的郭立陽、趙祖政和劉懿萱，一舉奪下3面銀牌，勝負都在毫秒之間，非常不容易。

總統也恭喜「女子蹼泳」項目黃渼茜第一次參賽就一舉奪銀，何品莉也打破全國紀錄，突破個人最佳紀錄。還有許多選手無法一一提及，但大家都是最棒的、都是台灣英雄，台灣引以為榮。

賴總統表示，9月9日「國民體育日」，「運動部」即將掛牌成立，除了原本的國訓中心和運科中心，還要設立「全民運動署」和「國家運動產業發展中心」，希望能達到三項目標。第一，推動全民體育，讓國人健康、國家更強，第二，協助運動員在國內外賽事中取得佳績，實現夢想。第三，為退役運動員提供就業機會，持續幫助國家體育產業發展。他強調，體育是國力的象徵，因此希望提升組織位階，以新的編制、新的政策、挹注更多資源，納入跨領域專業，打造更好的環境，讓人人都能從中獲得健康和成就。

