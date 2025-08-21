晴時多雲

體育 籃球 PLG

PLG》元年入選第一隊的成力煥 加入勇士擔任助教拚冠軍

2025/08/21 13:14

成力煥。（富邦勇士提供）成力煥。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北富邦勇士持續強化教練團陣容，今天正式宣布，前職業球員成力煥加入勇士教練團，將在2025-26賽季擔任助理教練一職，攜手教練團共同迎戰新賽季、勇闖佳績。

現年37歲的成力煥，球員生涯經歷豐富，曾效力多支台灣球隊，台灣大（現為富邦勇士）、台灣啤酒、台灣銀行、新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家、桃園璞園領航猿，職業生涯表現優異，曾於PLG元年入選年度第一隊及年度防守第一隊。

自2024年起，成力煥轉任教練，加入國立陽明交通大學籃球隊。執教首年即帶領球隊拿下季軍，今年三月更率隊奪下113學年度UBA一般男子組冠軍，展現不俗的執教能力與領導力。對於成力煥的加入，勇士領隊許晉哲表示，「力煥曾效力於台灣大籃球隊，與永仁教練有過合作經驗，雙方有良好的默契，他的加入不論在情蒐、戰術理解或技術傳承上，都將為球隊帶來極大助力。」

即將展開新旅程的成力煥則談到，「卸下球員身份後，我在交大籃球隊執教兩年，獲得不少寶貴經驗，很開心今年有機會加入勇士教練團，希望能運用過往經驗，協助球員在場上達成教練們的要求，一起追求更高榮耀。」

