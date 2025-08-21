晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》旅美日投第5多！菊池雄星生涯990次三振 有望拚千K里程碑

2025/08/21 14:51

菊池雄星。（美聯社）菊池雄星。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星菊池雄星今天主投7局失1分無關勝敗，天使靠倫吉佛（Luis Rengifo）第8局的關鍵超前安打，最後以2比1擊敗紅人，中斷對手3連勝。

菊池雄星首局讓對手3上3下，第2局先後被敲2安，讓對手無人出局攻占一、三壘，菊池雄星先送出三振，再製造雙殺，化解失分危機。第3局菊池雄星一開始被敲二壘安打，菊池連賞2次三振後，紅人馬提（Noelvi Marte）敲適時安攻進球隊全場唯一的1分。

菊池雄星第4局、第5局沒有掉分，第6局一開始先被敲2安，菊池連續解決3人化解失分危機。菊池雄星第7局讓紅人打線3上3下，完成投球工作。倫吉佛第8局敲關鍵超前安打，最後幫助天使中止2連敗，避免在這次與紅人的3連戰遭到橫掃。

菊池雄星。（法新社）菊池雄星。（法新社）

總計菊池雄星主投7局用88球，被敲7安失1分，賞4次三振。菊池雄星本季先發27場，戰績6勝8敗、防禦率3.42。菊池雄星生涯在大聯盟7年，累積193場出賽中有181場先發，合計投959.2局賞990次三振，今年有望達成大聯盟千K里程碑。

旅美日本選手在大聯盟賽場最多三振的投手，是教士38歲日籍球星達比修有的2041次三振，日本名將野茂英雄以1918次三振居次，目前待在洋基3A的日投前田健太以1055次三振排第三，曾待過洋基的田中將大以991次三振排第四，菊池雄星以990次超越前道奇日投黑田博樹的986次三振，排旅美日投手第五多。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中