MLB》旅美日投第5多！菊池雄星生涯990次三振 有望拚千K里程碑

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星菊池雄星今天主投7局失1分無關勝敗，天使靠倫吉佛（Luis Rengifo）第8局的關鍵超前安打，最後以2比1擊敗紅人，中斷對手3連勝。

菊池雄星首局讓對手3上3下，第2局先後被敲2安，讓對手無人出局攻占一、三壘，菊池雄星先送出三振，再製造雙殺，化解失分危機。第3局菊池雄星一開始被敲二壘安打，菊池連賞2次三振後，紅人馬提（Noelvi Marte）敲適時安攻進球隊全場唯一的1分。

菊池雄星第4局、第5局沒有掉分，第6局一開始先被敲2安，菊池連續解決3人化解失分危機。菊池雄星第7局讓紅人打線3上3下，完成投球工作。倫吉佛第8局敲關鍵超前安打，最後幫助天使中止2連敗，避免在這次與紅人的3連戰遭到橫掃。

總計菊池雄星主投7局用88球，被敲7安失1分，賞4次三振。菊池雄星本季先發27場，戰績6勝8敗、防禦率3.42。菊池雄星生涯在大聯盟7年，累積193場出賽中有181場先發，合計投959.2局賞990次三振，今年有望達成大聯盟千K里程碑。

旅美日本選手在大聯盟賽場最多三振的投手，是教士38歲日籍球星達比修有的2041次三振，日本名將野茂英雄以1918次三振居次，目前待在洋基3A的日投前田健太以1055次三振排第三，曾待過洋基的田中將大以991次三振排第四，菊池雄星以990次超越前道奇日投黑田博樹的986次三振，排旅美日投手第五多。

